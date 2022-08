Daniella Navarro se da agarrón con Yolanda Andrade.

La actriz aseguró que no tenía idea de quien era la conductora mexicana.

Yolanda Andrade no se queda callada y le responde a la venezolana. Daniella Navarro Yolanda Andrade. Daniella Navarro fue uno de los personajes más polémicos dentro de La Casa de los Famosos en su segunda temporada, luego de que se diera a conocer que ella sería quien abandonara el famoso reality de Telemundo, sigue dando mucho de que hablar. Durante la gala dominical de La Casa de los Famosos 2 del pasado domingo 7 de agosto, hubo un momento que se puso totalmente intenso y por supuesto que estaría protagonizado por la actriz venezolana. Pues un enfrentamiento a palabras tuvo lugar entre Daniella Navarro y la mexicana Yolanda Andrade. Daniella Navarro hace de las suyas en la gala dominical de La Casa de los Famosos El video de la discusión se hizo completamente viral y se puede apreciar como fue que entre dimes y diretes pareciera que de un momento a otro la agresión física se haría presente, cosa que no ocurrió debido a que tanto Héctor Sandarti como Omar Chaparro lograron separarlas. La gala consta de escuchar los comentarios de un grupo de críticos de los cuales destacan Roberto Palazuelos, Yordi Rosado, Alicia Machado, Omar Chaparro y no podía faltar la polémica Yolanda Andrade, todos ellos acompañados por quienes han sido los eliminados de La Casa de los Famosos.

Daniella Navarro y Yolanda Andrade se enfrentan en el reality de Telemundo Una de las cosas que Yolanda Andrade le echó en cara a Daniella Navarro fue que el público la detestaba tanto que le mostraron únicamente su 8% de apoyo para salvarla de la eliminación, así como recordarle que ni en su país la conocía, ante eso la actriz venezolana se mostró furiosa. "Por fin descubro quién es Yolanda", comienza argumentando Daniela, de inmediato Yolanda le responde "Mucho gusto, de lo que te estabas perdiendo… Estás eliminada, el público te saco", luego de eso la mexicana añadió que nadie conocía a la actriz venezolana hasta que estuvo dentro del reality. AQUÍ EL VIDEO.

La actriz venezolana responde tras el ataque con la conductora mexicana Ante esto, Daniella se tomó la molestia para realizar un en vivo a través de su cuenta de Instagram para dar su propia versión de lo ocurrido en la gala dominical de La Casa de los Famosos, “Ella fue la que me provocó, ella fue la que se paró del asiento y me hizo así y evidentemente a mí me buscas y me encuentras, siempre lo he dicho”, aseguró Navarro. “Además que sí me ha molestado mucho la campaña de desprestigio porque si quieres desprestigiarme con lo que viste que yo hice dentro de la casa hazlo, pero por qué desprestigiarme por mi acento, por qué desprestigiarme por mi nacionalidad, por qué promover el bullying, por qué burlarte de ciertas acciones mías, por qué gritarme en la cara que el público me sacó”, siguió argumentando.

Asegura que ella no fue eliminada sino que fue la quinta finalista del reality Luego de eso aseguró que ella no se consideraba como una expulsada más de La Casa de los Famosos 2, "No señora, yo no fui eliminada, yo fui la quinta finalista de La casa de los famosos le guste o no le guste, salí por la puerta grande, por la puerta que el público me quiso ver, el público me regresó 5 veces". "Que mis acciones me llevaron a que el público no me viera como ganadora lo asumo, yo no estoy ocultado absolutamente nada, pero eso no le da el derecho a usted señora Yolanda de desprestigiarme por mi nacionalidad y por mi acento en redes sociales, dijo que yo no quiero a México, que yo me metí con México. Jamás y nunca", aseveró la actriz.

“La señora Yolanda siempre ha estado haciéndome una cadena de desprestigio” “El único comentario que yo hice referente a México fue que la comida las primeras tres semanas me cayó mal porque tenía mucho picante e incluso a otras personas también e incluso me enfermé. Eso fue lo único que dije. Amo la comida mexicana, amo el país como tal. La señora Yolanda siempre ha estado haciéndome una cadena de desprestigio que no tiene nada que ver”, siguió diciendo a través de su live en redes. Después aclaró que todo lo ocurrido fue durante la gala dominical, “Es mentira lo que están promoviendo por ahí diciendo que luego de la gala se armó una trifulca de pelea y que tuvo que intervenir seguridad. Es mentira. Las palabras que nos dijimos la señora y yo fueron ahí en el foro. Lo único que pasó fue en vivo”, mencionó la expulsada de La Casa de los famosos.

Los ataques por parte de los internautas se hacen presentes "Luego que mandaron a comerciales intervinieron nuestros productores, tanto para ella como para mí, la regañaron a ella, me regañaron a mí, nos dijeron que por favor que eso no podía volver a pasar y listo. Ni ella me veía ni yo la veía. La verdad no entiendo su odio hacia mi persona, no lo entiendo, yo no tengo nada con esa señora", señaló Daniella Navarro tras el conflicto con Yolanda Andrade. Como era de esperarse, los internautas se pronunciaron dentro de la caja de los comentarios manifestando su pensar ante las declaraciones de Daniella, "Te sacaron por que votamos para eso", "Ya parale Niurkita", "Que feo que recurra a esos argumentos", "Bravo por Yolanda", "31 años de carrera, tumban 14. Volviste a perder Daniela", "Daniela esa es la misma rabia con que tratas a las personas", se lee. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.