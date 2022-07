¡Daniella Navarro rompe en llanto en La Casa de los Famosos! (VIDEO)

La actriz venezolana recibió una inesperada sorpresa

Este fue el motivo por el cual Daniela rompió en llanto

¿El público pide que expulsen a Daniela? ¿Será la próxima eliminada?

Daniella Navarro rompe en llanto. Querida por unos, odiada por otros, Daniela Navarro se ha catalogado como una de las figuras con más apoyo dentro de La Casa de los Famosos de Telemundo. La actriz venezolana ha sumado una lista de varias polémicas en las que se le ha visto envuelta, ha sido hasta criticada por la ex reina de belleza, Alicia Machado.

A Daniella se le ha visto en muchísimas facetas diferentes, siendo súper empoderada y formando equipo con Laura Bozzo, pero también ha sacado las ‘garras’ y ha demostrado que ella no se deja de nadie. En esta ocasión, se le vio rompiendo en llanto por un fuerte motivo, ¡Entérate cuál fue!

Daniela recibió una inesperada sorpresa

Los integrantes de La Casa de los Famosos se encontraban todos juntos en un salón, y en eso le hacen un llamado a Daniela para que vaya inmediatamente al zoom; “Daniela va directamente al zoom. Mientras que Zerboni y los demás le decían “No llores mucho”, “Lleva pañuelos”…

En eso, Daniela abre la puerta del salón Zoom y en eso se encuentra que una sorpresa que no se esperaba para nada y que la hizo llorar de la emoción. Al abrir se encontró con su hija, a quien no había visto desde que entró al famoso reality show, la actriz no pudo contener las lágrimas y la emoción.