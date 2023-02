Daniella Navarro causó controversia de nuevo

La ex integrante de ‘La Casa de los Famosos 2’ no se guarda nada para quienes la critican

Se presumió en bikinis ‘restregando’ su cuerpo

Daniella Navarro no ha hecho otra cosa desde que salió de ‘La Casa de los Famosos 2’, más que estar en polémicas con la gente que la critica, pues en lugar de presumir proyectos o aprovechar positivamente la exposición que le dio el reality show de Telemundo, ahora cae en la provocación de sus detractores y una vez más les responde… pero enseñando su cuerpo.

Y es que según ella, la gente la critica por todo: “Desde que soy mamá me atacan por mi subida de peso, pero hoy en día eso me llena de fuerza para mejorar, no por las críticas, si no por mi, las criticas a mi no me tumban me dan alas”, aseguró en un comentario dentro del video que compartió.

Daniella Navarro se presumió en varios bikinis

Y es que en una reciente publicación de su cuenta de Instagram, ella misma hizo eco de todo lo que siente cada vez que la gente la quiere ‘tumbar’ a base de distintos señalamientos: “Bienvenido mi mes el mes del amor, de mi cumpleaños y este año me llegan los 40 y me puse de meta de estar como cuando tenia 18 años y se los prometo que lo lograré por mi para mi, los años son los que te enseñan, no existe un libro ni ninguna guía, pasaría por cada una de mis experiencias para llegar hasta donde hoy estoy”, comenzó escribiendo.

Con tal de empoderar a las mujeres, Daniella Navarro escribió: “Mujeres la edad es un número, la actitud delante de la vida lo es todo los adoro… Feliz inicio de mes , recuerden todos tenemos pensamientos negativos el secreto es no alimentarlos, bailan rían gocen que la vida es una sola”, precisó antes de impactar a todos.