Daniella Navarro sorprendió con declaraciones

La venezolana extendió sus disculpas hacia Ivonne Montero

“Una de las cosas que fue incorrecto que yo hice fue la manera como insulté con Ivonne”, declaró ¡LE PIDE DISCULPAS! Daniella Navarro, sorprendió con un video en redes sociales donde comentó los sucesos que ocurrieron durante su estancia en La Casa de los Famosos 2, debido a las peleas que protagonizó con la ganadora del programa, Ivonne Montero. En el video que subió en redes sociales, extendió sus disculpas a la actriz mexicana y declaró que fue algo “incorrecto”. Daniella Navarro, es una de las personas que se han visto en el ojo del huracán tras anunciar su romance con Ignacio “Nacho” Casano a días de haber culminado La Casa de los Famosos; la nueva pareja, se ha ganado más dudas y críticas por parte de los seguidores quienes no han dudado en cuestionar la relación que mantienen los famosos. SE DISCULPA CON IVONNE MONTERO Tras culminar uno de los programas más afamados de Telemundo, La Casa de los Famosos, el roce entre los concursantes parece haber desaparecido y surgió el momento de pedir disculpas. Tal es el caso de Daniella Navarro, quien no dudó en enviar un mensaje a Ivonne Montero debido a los problemas que surgieron mientras se encontraban en el interior de la famosa casa. “Como lo he dicho en entrevistas, hay cosas que me enorgullecen y otras cosas que no me enorgullecen mucho, como por ejemplo cuando tuve la última discusión con la señora Ivonne”, declaró Daniella en una transmición que compartió en Instagram y donde comentó los eventos que vivió dentro de la casa y con sus compañeros.

¿Por qué se disculpó? En las declaraciones que salieron a relucir, Daniella pidió disculpas a Ivonne por la actitud que tuvo mientras se encontraban dentro de la famosa casa y donde la ofendió, a tal punto que inclusive se sintió responsable de enviar disculpas a la familia de la actriz mexicana. La venezolana, también aprovechó para decir que no era una justificación, pero estar tantos días encerrados en una casa puede llegar a ocasionar ese tipo de conflictos. “Pido disculpas, yo las pedí en otras oportunidades disculpas a su público, a su familia creo que sí fue una discusión que se pasó de la mano. Yo no quiero justificarme; el cerebro de estar encerado más de 80 días es una cosa impresionante. Por ejemplo, estoy afuera y me ha costado un poco adaptarme a todo, me siento rarísima, es parte de eso”, señaló Daniella a sus seguidores e informó TVNotas.

¿Lamenta las discusiones con Ivonne? Daniella, en el video que grabó para sus seguidores, dejó en claro que durante el encierro está consciente de que hubo cosas que hizo de una manera incorrecta. Una de ellas, fue la forma en cómo estuvo peleando con Ivonne Montero en la ducha; según relató Daniella, no fue la forma de tratar la situación y se encontraba bastante molesta de como ocurrieron los hechos. “Y durante el encierro, para mí una de las cosas que fue incorrecto que yo hice fue la manera como insulté o discutí con Ivonne en la ducha”, señaló la venezolana en el video que compartió en su Instagram y declaró que se encontraba sumamente apenada por como se habían desarrollado las cosas en el interior de la casa y como la audiencia lo observó.

Daniella Navarro Ivonne Montero: ¿La villana de la situación? Sin embargo, la venezolana dejó en claro que en la transmisión del show ella se había visto como “la villana” de la situación y que, no pusieron por qué habían iniciado las discusiones, lo que hizo que la audiencia tuviera una imagen diferente de la situación. Pero, ella señaló que seguirá asumiendo la parte de su responsabilidad. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ “Evidentemente, pusieron la parte donde yo me veo más villana como siempre y no pusieron por qué inició la discusión, pero es válido, respetuoso, yo asumo mi responsabilidad, yo asumo mis desaciertos en las discusiones y las peleas que tuve dentro de la casa. Asumo que ustedes no estuvieran contentos con que al final yo me fuera con Nacho, yo asumo todo, todo, todo y más”, declaró.

Daniella Navarro Ivonne Montero: “No soy una santa” Al igual, la actriz venezolana no dudó en declarar que no estaba intentando hacer que los demás la vean como “la santa” o “villana”, y mucho menos tomar un papel “hipócrita” como muchos de los participantes, quienes han estado dando respuestas sobre la situación en la casa y suelen justificar los actos que realizaron. “Entonces, para cerrar ese capítulo, yo no me estoy tirando de ‘santa’ ni mucho menos como otros compañeros que quizás que han hecho cosas o que han sido hipócritas, falsos, cobardes dentro de la casa y ellos salen y [se dan] golpes de pecho… no existe ningún habitante dentro de la casa que me pueda reprochar o criticarme absolutamente nada porque todos tenemos colita que nos pisen entonces yo sí asumo con responsabilidad y con mi frente en alto que mis acciones, me responsabilizo, ni las justifico, ni las oculto ni mucho menos”.