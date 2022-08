Daniella Navarro mandó un mensaje a sus ex compañeros de ‘La Casa de los Famosos 2’

La gente ¿se lleva una mala impresión de la venezolana?

La ex participante dijo lo que espera de varias personas con las que compartió la casa A una semana de que terminara ‘La Casa de los Famosos 2’, las noticias en torno a Daniella Navarro continúan siendo en tenor negativo por las palabras que salen de la boca de la venezolana y ahora en una publicación que prometía ser la última respecto a su participación en el reality show de Telemundo, se dejó ir contra varios de sus ex compañeros. Y es que la de Venezuela cosechó muchas críticas negativas en su paso por el reality show de Telemundo en donde despotricó sin descanso de todos los habitantes pasando por Osvaldo Ríos, hasta su gran amigo Toni Costa, sin olvidar los días de horror que hizo pasar a Ivonne Montero, las peleas con Natalia Alcocer y por supuesto de sus aliados Laura Bozzo y Salvador Zerboni que no se escaparon de ser criticados por ella, pero ¿no aprendió? La Casa de los Famosos 2 sigue ardiendo con los comentarios de Daniella Navarro El domingo pasado fue el ‘reencuentro’ de los ex participantes de ‘La Casa de los Famosos 2’ y como parte de las despedidas, Daniella Navarro decidió mandar un mensaje que se llevó de calle a todos en el reality show en donde dejó en claro con quienes le gustaría estar en contacto afuera de la casa y con quien no. “Hoy se cierra un capítulo inolvidable en mi vida, un camino donde estuve acompañada de varios seres que me aportaron cosas increíbles, con ellos reí, lloré y hasta me enojé, pero solo me quiero quedar con las risas y alegrías que fueron más que las lágrimas y rabietas, @zalvadorzerboni, @rafaelnievess, @juliawgama, @laurabozzo_of , me quedo con los momentos vividos y los abrazos genuinos”, comenzó escribiendo.

El polémico mensaje de la venezolana Justo cuando agradeció a sus amigos Julia, Laura, Zerboni y Rafael, lo cierto es que Daniella Navarro expresó claramente que ya no quiere ver ‘ni en pintura’ a los demás: “Gracias a cada uno de los habitantes que aunque a muchos no los quiero ver ni en pintura, de cada uno aprendí, todos son maestros de la vida, de lo bueno y de lo malo se aprende”, precisó. Y continuó mencionando hasta a su ‘gran amor’ Nacho Casano: “…de la casa me llevo infinitas cosas, la casa despertó cosas que ni yo me conocía, entré por la puerta grande y salí por la puerta grande y eso fue gracias a cada una de las personas que me apoyaron a pesar de mis desaciertos, todos mis corazones azules que me aman sin importar mis errores…”, lanzó más palabras la venezolana.

¿Daniella Navarro con quién seguirá en contacto tras ‘La Casa de los Famosos 2’? Daniella Navarro expresó su amor por su actual pareja Nacho Casano: “Mi hermano mi mejor amigo te amo gracias por desvelarte conmigo y cuidarme como siempre, gracias a mi boss @poncefrancisco1 y @ronalddaym por confiar en mi para voltear esa casa patas arriba con lo inimaginable e inesperado, no logré el premio del dinero, pero la casa me regaló un ser que durante 80 días fue invisible para mi y yo para él”, refiriéndose al argentino. “Un ser que juzgué de manera muy dura, pero el amor y sus cosas, solo nos basto con vernos a los ojos y llegaría la magia magia que me negaba aceptar pero él tiene esa varita mágica en mi vida @nachocasano tenerlo en mi vida mi chico raro favorito del mundo mundial, no me ofenden que duden de nosotros, para mi era inimaginable sentir algo tan grande en tan poco tiempo, pero cuando lo conozcan bien me entenderán, un día a la vez sin importar el que dirán, duremos 1 semana lo vamos a vivir al máximo, porque ya me conocen vivo al extremo sin importar el golpe…”, asegurando que su romance no es falso.

Pide que la amen por ser ella misma… Para cerrar la publicación en su video en la gala de reencuentro de ‘La Casa de los Famosos 2’, Daniella Navarro manifestó su deseo de que la quieran como es: “Reencuentro por @telemundo @telemundorealities Quiéranme por quien soy y ódienme por lo mismo , pero jamás dejare de ser yo misma , soy una mujer imperfecta pero real…”, finalizó. Los comentarios de la gente aparecieron: “Eres única y marcas la diferencia del resto…por eso te amamos”, “Real y genuina. La MEJOR de la casa y el mejor regalo Nacho”, “Con virtudes y defectos eres un ser humano maravilloso, lleno de luz y con una familia espectacular”, “Lo mejor está por venir y nosotros desde acá estaremos apoyando tus proyectos y tu historia amor”, “Wow vaya manera de justificarse”, se lee. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE DANIELLA NAVARRO CON EL QUE ACOMPAÑÓ DICHO MENSAJE.