“Agradecer siempre será una prioridad en mi vida a Dios. Mi sobrino ya no tiene piernas para caminar , pero Dios me le dio alas para volar , es mi ángel de hace 13 meses junto a mi abuelita”, escribió la actriz venezolana en el video publicado en Instagram el día de ayer. Archivado como: Daniella Navarro honra memoria de su sobrino

Daniella Navarro honra memoria de su sobrino. La actriz venezolana ha estado en boca de muchos no solo por su controversial participación en La Casa de los Famosos 2, si no que también se hizo pareja del actor Nacho Casano, lo cual hizo que algunas personas se alegraran por esto, y que otros más los criticaran duramente.

Además Daniella no se encontraba sola, si no que estaba en compañía de su amiga Mary Jenny y el entrenador Cesar, quien también es cercano a ella. “Gracias amiga @maryjenny12 y @cesartrainings por ser parte siempre y estar los amo”, escribió (VIDEO) . Archivado como: Daniella Navarro honra memoria de su sobrino

Daniella Navarro honra memoria de su sobrino: Más feliz que nunca a lado de Nacho Casano

Por otro lado, el romance entre Daniella Navarro y Nacho Casano continúa a flor de piel, pues a la pareja se le ha visto más feliz que nunca. Hace pocos días la venezolana compartió un video en donde aparece junto a su amado y le dedicó unas palabras de amor.

“Un día a la vez. Gracias por la paciencia @nachocasano, gracias por estar y no soltarme por no correr a pesar de todos mis defectos, gracias por presentarme estás sensaciones que jamás pensé sentir porque no creía con tanta velocidad, no se si será infinito , pero si se que lo siento y vivo un día a la vez. Yo más más más más más”, escribió Navarro en su red social (VIDEO). Archivado como: Daniella Navarro honra memoria de su sobrino