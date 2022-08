Ante los fuertes rumores Zerboni no se ha quedado callado y ha echo frente al polémico tema ya que se le ha involucrado de una u otra manera, pues el galán de telenovelas siguió opinando sobre el supuesto romance que se inicio en el reality de Telemundo entre Daniella Navarro y Nacho Casano, pero no resultó muy bien ya que la venezolana ‘sacó las uñas’ para defenderse.

“Todo está grabado señores en este programa, así que efectivamente no te voy a desmentir algo que está grabado, Dany muy linda se me insinuó un par de veces, una mujer espectacular… Simplemente yo la veo como una amiga” señaló Zerboni durante la entrevista en ‘La Mesa Caliente.

Mediante sus historias de Instagram Daniella lanzó fuertes mensajes que claramente van dirigidos para Salvador Zerboni, “Ahora resulta… Pero siiii todo está grabado, soy el diablo y ellos Juan Pablo Segundo. No me interesa nada de esa gente yo duermo en paz, aceptando todos mis errores y tratando de mejorar, en cambio algunos siguen siendo un personaje barato y falso y más anaranjado”, señaló la venezolana. Archivado como: Daniella explota contra Zerboni.

La venezolana arremete contra el segundo finalista de La Casa de los Famosos

“Ahora resulta… Tengo Santo nuevo a quien rezar, lo que me impresiona es que sigan hablando de mí, teniendo más material. Hagan lo que hagan, inventen lo que quieran y cuando tengan pelotas de decirme a mí las cosas en la cara hablamos y dejen de estar mandando mensajes para verme que si yo fuera tan mala como quieren decir no me manden a buscar”, continuó expresando Daniella Navarro,.

Pero eso no fue lo único, pues siguió compartiendo su gran molestia ante las declaraciones dadas por Zerboni, “Alguien que es capaz de inventar que pago una cuenta clínica y peor aún, llevar un paparazzi para tomar una foto en medio de algo doloroso, ustedes me dirán, lo único que me arrepiento es que pelee con personas que no merecían por defender lo indefendible y peor aún, defender al que hoy me ofende e inventa cosas”. Archivado como: Daniella explota contra Zerboni.