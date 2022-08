Daniella Navarro habla en exclusiva para Mundo Now

La venezolana rompe el silencio sobre La Casa de los Famosos 2

Fue la quinta finalista del reality de Telemundo Daniella Navarro Casa de los Famosos. Se acerca el final del reality show más popular de los Estados Unidos, La Casa de los Famosos 2 de Telemundo, está en su última semana, donde el próximo lunes se conocerá al ganador. La disputa está muy pareja, y los internautas tienen que escoger a su favorita para ganar el programa. De los cinco finalistas, la primera en ser eliminada fue la venezolana, Daniella Navarro, quien había estado en el ojo del huracán debido a su comportamiento con Ivonne Montero. Ahora, Daniella habla en exclusiva para Mundo Now, en donde rompe el silencio sobre sus excompañeros dentro de la casa. Daniella Navarro Casa de los Famosos: ¿Cómo definirías tus últimas semanas en el show? “Cabe mencionar que la venezolana era una de las favoritas para ganar el reality show de Telemundo, sin embargo, en las últimas semanas pasó a ser una de las más odiadas: “Yo creo que yo me gane la llave del maletín, cuando discutí con Ivonne que me le fui encima en las duchas”. “Siento que la serví en bandeja de plata para servirla como la víctima, se aprovechó, se enganchó de eso. Creo que fue ahí, y creo que la gente no ve todo el 24/7, saben los personajes que están dentro de la casa, y yo siempre he sido la más explosiva, creo que yo siempre demostré todas esas emociones y al público le gustaba que jugaran de una manera más falsa”.

Daniella Navarro Casa de los Famosos: ¿Qué te hizo Ivonne para lanzar estos ataques en contra de ella? Tras su salida de la Casa de los Famosos, Daniella Navarro, mencionó que la mexicana Ivonne Montero era una manipuladora y no quería que ella ganara: “Creo que la mayoría coincidimos, Ivonne empezó jugando un juego un poco sucio, hablando mal de los habitantes de la casa”. “Nunca conmigo ha sido directa y fue jugando un juego poco limpio a mi parecer, y cuando se le enfrentaba a la señora decía ‘yo no estoy hablando mal yo estoy hablando con la verdad’. Habló mal de Salvador Zerboni, que dijo que era un manipulador, tu puedes jugar y tener estrategias pero, desprestigies a las personas”.

¿Qué opinión tienes de Salvador Zerboni? Durante varias semanas, se pudo ver al actor apoyando a la venezolana, sin embargo, muchos afirman que lo traicionó: “Lastimosamente, Salvador es otro que están dejando como el pobrecito, es una persona que le dice a todo el mundo lo que quieren escuchar”. “Yo empecé con mis diferencias con Salvador cuando quería que le dijera a Ivonne que votara por nosotros, cuando le dijo a unos compañeros ‘ya estoy cansado de cargar con Laura y no merece llegar a la final’.Cuando me enviaron unos videos de él desprestigiando, hablando cosas que no tiene que hablar”. Archivado como: Daniella Navarro Casa de los Famosos

¿Qué opinas de Niurka? “Yo de la señora pasada de moda, prefiero no opinar, pero te puedo contar lo que sucedió, ella ya tenía días tratando de pisarnos, como es ella. Y simplemente ya no aguante más y yo respiré para ver siempre como probando para ver con quien ataca. Ese día yo ya estaba cansada, empezó la discusión y la señora Niurka nunca me vio la cara”. “Yo siempre me le trataba de encimar y ella lo que hacía era desviar y a gritarme de lejos, le decía que habláramos de frente y nunca lo hizo. Ella se quiso meter con mi cuerpo, que si estoy toda operada y yo le decía que ‘era más falsos que tus ojos azules’ no me puedes decir absolutamente nada de eso. Y cuando me dijo mi cuerpo es armonioso, yo le dije si, pero tu cerebro no es armonioso”. Archivado como: Daniella Navarro Casa de los Famosos

¿Qué opinas sobre los rumores sobre que tenías un hermano en la producción? Durante su estancia en el reality show, se llegó a mencionar que Daniella Navarro tenía un hermano en la producción de Telemundo y que por tal motivo llegó a la estancia final: “Yo creo que eso fue lo que me perjudicó, realmente no tenía ningún tipo, mi hermano vive en Bogotá es repartidor, no tiene mi apellido por que es mi hermano por parte de mi madre”. Dentro de Telemundo, hay un muchacho que se llama Navarro, que si lo conozco por el gimnasio, ni sabía que trabajaba en Telemundo. Y la señora dedujo porque no podía aceptar que era una perdedora, que el público no la quiso, entonces era más fácil inventar historias de favoritismo que no existió para ningún habitante de la casa”. Archivado como: Daniella Navarro Casa de los Famosos