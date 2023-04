Navarro se ha sincerado con los millones de seguidores que tiene en Instagram y reveló que actualmente no se encuentra muy bien de salud, debido a que ha estado enfrentando dolores bastante fuertes tras la cirugía y que ‘la están matando’, según sus propias palabras.

La chica que generó un enorme escándalo en la segunda temporada de La Casa de los Famosos, parece no encontrarse en sus mejores momentos. Pues de acuerdo con People en Español , Navarro ha entrado al quirófano para par de retoques en el pecho y en el área abdominal.

La actriz ha decidido ausentarse de redes y no subir el contenido que diariamente publica, debido a que ha salido del quirófano bastante afectada. Daniella decidió enviarle un mensaje a sus seguidores informando de cómo se encuentra y ha preocupado a varios tras lanzar dicho comunicado.

Daniella Navarro asegura sentirse muy mal: La actriz, influencer y ex participante de ‘La Casa de los Famosos’, está afrontando duros momentos últimamente, pues tomó la decisión de someterse a algunos arreglos estéticos que asegura, han sido días muy difíciles para ella debido a los fuertes dolores que ha estado sintiendo.

La actriz envía un comunicado en donde confirma estar ‘muy mal’

A través de sus historias, Daniella Navarro envió el siguiente mensaje: “Lloro, río, extraño, anhelo, me frustro y así voy. Soy luz, soy alegría, pero en estos momentos, nada de eso soy”, comenzó diciendo por medio de un escrito emitido en su Instagram.

“Confío en mi fuerza, siempre les digo que amo tocar fondo porque vengo con mayor impulso, me aferro a Dios en todo lo que pasó. Eso sí, agárrense porque vengo en 5D. Lo más fuerte es no tener a mi hija cerca, eso me está matando”, continuó la famosa actriz venezolana.