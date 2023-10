Daniela Tapia participante del reality ‘Los 50’ queda atrapada en bombardeos en Israel

Cabe señalar que ella no sería la primer personalidad de la televisión que vivió en carne propia los terribles ataques hacía el país de Medio Oriente.

El impacto en la actriz tras bombardeos

«Duro, duro. En mi vida había escuchado bombas, salir a una terraza y escuchar el sonido de las bombas y cómo caen es muy duro», compartió.

«Estoy en una casa con una familia, con unos niños, hay un búnker que nos protege. Solo le pido a Dios salir y estar con mi familia», señaló.

«Chicos, los que me están preguntando entren a internet yo no quiero ponerme a hablar, estoy en shock, la verdad no sé que puedo decir», dijo.

«Me desperté a las 8 de la mañana con bombas, no les puedo explicar qué es, solo le pido a Dios poder tomar mi vuelo», añadió.