Daniela Romo rompe el silencio sobre la muerte de Tina Galindo

Le agradece a Tina Galindo

Romo resaltó la importancia de recordar a Galindo con amor y gratitud, destacando que su legado perdurará en su corazón.

«Gracias a todos por estar aquí para honrar a una persona de una trayecto impecable, una gran creadora y madre de esta criatura», dijo Daniela Romo.

«44 años haciendo todo juntas nunca me alcanzará la vida, la que me toque más que para honrar lo que ella me enseñó, recorrer los caminos por los que ella me guió, y todo lo que me regaló en la vida», continuó.

«Bueno, lo importante es que se quedan los corazones de muchas personas en la mente de muchas personas, y especialmente mi es el ser que me dio el ser, sin parirme», agregó.