Daniela Nicolás, ex Miss Chile, confirmó batalla contra el cáncer

«Ella aún no está preparada para contarlo ni dar su testimonio, pero sí le interesa que se sepa de la mejor forma. Por lo tanto, me autorizó y también me dio detalles de su proceso», manifestó Gutiérrez.

¿Está molesta?

En medio de este difícil momento, Nicolás demostró una fortaleza admirable, enfrentando la enfermedad con determinación y esperanza, por lo que solicitó respeto ante este suceso.

«Pero me gustaría hablarles de la prensa, porque el nivel de titulares que están surgiendo es horroroso, unos titulares catastróficos que lo único que hacen es generar daño»,

«Yo se los digo, yo no la estoy pasando bien al ver esa cantidad de titulares», declaró. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ.

«Lo único que me generan a mí es ansiedad, estrés, me siento súper agobiada con este show mediático y entender primero, no solo a la prensa, sino también para mí que el cáncer no es sinónimo de muerte», finalizó.