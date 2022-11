Daniela Castro aparece en la misma tienda donde la acusaron de robo.

La actriz manda breve pero contundente mensaje.

Daniela Ordaz, hija de la actriz, reacciona al video de su madre.

Daniela Castro vuelve tienda. La actriz mexicana vuelve a colocarse una vez más en el ojo del huracán tras aparecer en el mismo lugar donde la acusaron de robo hace cuatro años, recordemos que el 28 de septiembre del 2018 se dio a conocer que Castro fue detenida en San Antonio, Texas, luego de que la policía dijera que salió de una tienda de ropa con productos dentro de su cartera y sin pagarlos.

Daniela Castro, cuyo nombre real es Danielle Stefani Arellano, fue arrestada en el 2018 en una tienda perteneciente a la cadena de Saks OFF 5th, conocidas por ofrecer ropas de diseñadores a precios de liquidación, misma que se ubica en el 5819 Worth Parkway en la plaza comercial RIM.

Daniela Castro fue acusada de robo en 2018

Ahora la actriz causa gran revuelo tras volver al mismo lugar cuatro años después, ¿esto será una señal de que su arresto y todo el proceso legal que vivió fue en vano? Tal parece que esto fue una muestra sobre la gran supuesta equivocación que la tienda y las autoridades cometieron en aquel entonces.

En aquel entones la actriz mexicana ofreció una rueda de prensa en donde con lágrimas en los ojos declaró: "Lo único que me lastimó hasta lo más profundo de mi ser fue el daño emocional, el daño terrible que le hicieron a mi familia, el daño que me hicieron a mí, pero sobre todo el daño que le hicieron a mis hijos. He sido juzgada, crucificada, señalada, derrotada, humillada, por algunos medios, por otros no".