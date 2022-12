Daniela Álvarez habla sobre la novela de Corona de Lágrimas 2

La actriz mexicana revela nuevos detalles de su personaje Eréndira

¿Habrá nuevas sorpresas? Daniela Álvarez Corona de Lágrimas. El pasado 29 de agosto, se estrenó Corona de Lágrimas 2 donde la historia continúa diez años después desde que Rómulo Ancira fue puesto en prisión debido a los crímenes que cometió, desde entonces, la familia Chavero ha sorteado la vida y sobrellevado las consecuencias de sus buenas y malas decisiones. Ahora, la actriz Daniela Álvarez habla en exclusiva para Mundo Now donde habla de su personaje Eréndira. Eréndira es maestra de Petita. Es atractiva y conservadora. Es profesional y disciplinada. Está comprometida con sus alumnas, a las que ve como hijas. Se enamora de Ignacio, pero no deja que el amor la desvíe de sus objetivos profesionales. Se vuelve muy amiga de Fernanda y Lucero. Daniela Álvarez Corona de Lágrimas: Cuéntame acerca de Eréndira Cabe mencionar que ella se define como una persona muy alegre y en este momento se encuentra como parte de una de las telenovelas más exitosas que se transmiten por Univisión, por Estados Unidos. “Pues sí, efectivamente, Eréndira viene siendo muy diferente a lo que venía haciendo. Es como más seria, es muy linda, pero, pues, es maestra, entonces está más adoctrinada”. “Es muy entregada con sus niñas, las adora. Eréndira es huérfana, entonces ella creció sin papás y fue migrando de casa en casa. Sus tías la cuidaron, pero, pues, le faltó ese cariño de mamá y papá. Entonces ella intenta entregárselo de alguna forma a sus niñas y que crezcan de la mejor manera”.

Daniela Álvarez Corona de Lágrimas: ¿Cómo ha sido trabajar con Mane de la Parra? "Mira, he sido muy afortunada. Creo que hasta el momento no me ha tocado vivir esa mala experiencia, pero es ahí donde tienes que sacar ahora sí que el profesionalismo. Afortunadamente, aquí me tocó con un muy buen compañero que es Mané. Ya nos conocíamos desde hace tiempo, no nos había tocado trabajar juntos, entonces eso fue bastante divertido. Él es una excelente persona, es un muy buen compañero, así que la gozamos a lo grande y creo que eso se ve reflejado mucho en pantalla. Habla sobre la primera parte de la novela: "Eréndira no tiene nada que ver con la primera. Este no quería justamente ponerme en intentar. Pues ahora sí que de alguna forma imitar el excelente trabajo que hizo Casandra con la pareja de Nachito. Entonces dije, no voy a ver nada, no quiero influenciarme, quiero que sea totalmente genuino lo que se haga con Mane de la Parra".

¿Hay cierto miedo antes de empezar un proyecto? "Pues mira, siempre las segundas partes son complicadas. Ese era mi único miedo, pero fue algo tan esperado y fue también la primera que dije 'tiene que gustar'. Y yo entregué ahora que todo lo que pude en mi personaje, la relación con Nachito, en que realmente se viera este amor bonito, pues más maduro también. "Y conforme iba grabando dije 'no, si yo creo que esta pareja les va a gustar mucho', se van a enamorar de la química que hacen. Pero sí fue muy desesperante no poderlo ver durante las grabaciones. Yo sentía que, pues sí, estaba trabajando, pero no veía ahora sí que la réplica".

¿Qué sorpresas nos va a dar más adelante Eréndira? "Pues mira, no como tal, malévolo. Todos tenemos sombras. No todos tenemos un pasado que de repente nos cuesta trabajo soltar para justamente avanzar y tener un futuro mejor. Evidentemente, Eréndira también tiene un pasado que no la deja del todo ser feliz". "Ahí, se van a sorprender, pero sigue siendo evidentemente un personaje que. Que la mueve mucho el no lastimar a Nacho, ese es como su incentivo. O sea, no quiere lastimarlo, no quiere repetir ciertas cosas que ella vivió. Entonces creo que ahí podría de alguna forma ser como la mala, no como tal, pero algo así".

¿Cómo fue tu experiencia con Lupita Jones? "Pues mira, fue complicada. Obviamente, al principio nos llevábamos muy bien, pero tiene ciertos métodos que evidentemente a mí no me parecen, forjar hierro a la fuerza y creo que hay maneras de hacerlo. Sobre todo cuando estás hablando de que estás tratando con chavas de 19, 20 años". "Entonces tienes que ser muy sutil en la forma en la que les metes ciertos mensajes, porque si no pueden realmente desencadenar trastornos alimenticios graves. Digo, yo creo que nunca fui tan permeable, siempre estuve como muy consciente de qué es lo que yo era y cómo podía crecer. Pero, sí me llegó a afectar bastante algunas de las críticas que ella me llegó a hacer. Entonces sí, no fue una relación fácil. Ese es el lado oscuro de los certámenes de belleza, que espero que poco a poco se vayan haciendo menos rudos".