«The children are a soft spot in Daniel’s hearts, for sure,» revela Julia Piquet, novia de Daniel señalando la dedicación de Suárez hacia sus jóvenes seguidores.

Compromiso Inquebrantable con los Jóvenes Fanáticos

«You know, he will never say no to an autograph to a kid or a child that comes to him.»

Esta actitud refleja no solo la humildad del piloto sino también su comprensión de que los niños son el futuro del deporte, y su compromiso es fomentar su interés y participación en las carreras.

En el universo de NASCAR, los pilotos son considerados héroes, y Suárez no es la excepción.

«In the sport of NASCAR, the drivers are the heroes,» destaca Al Rondon de Coca Cola , subrayando el impacto que figuras como Suárez tienen en el público.