“Papi, lo hicimos”, fueron las primeras palabras -al teléfono- que soltó el mexicano referente a su triunfo. Entre gritos de felicidad, sonrisas, vítores, el equipo de Trackhouse Racing Chevrolet no ha parado de celebrar la victoria que se están llevando entre las manos. A bordo de su Camaro ZL1, el mexicano no paró el festejo y ondeó orgullosamente la bandera de su equipo.

Este domingo, las buenas noticias no paran de llegar y es que, tras una ardua lucha, el piloto, Daniel Suárez, obtuvo la tan ansiada victoria tras competer en la carrera NASCAR Cup Series, convirtiéndose en el primer mexicano en ganar una carrera de tal calibre. En una lucha por el triunfo, Daniel Suárez le arrebató el triunfo a Chris Buescher, haciendo historia.

Entre sonrisas, vítores, gritos de fans, el mexicano celebró el triunfo que se llevó en la tarde de este domingo. El piloto, de 30 años, se llevó el tan ansiado triunfo mientras se encontraba compitiendo en la Sonoma Raceway; la lucha por la victoria no fue fácil, en un encuentra sumamente feroz contra Buescher, Suárez dejó en claro que este era su año.

Daniel Suárez: ¿Una lucha con demasiados obstáculos?

Daniel Suárez, originario de Monterrey, Nuevo León, sorprendió nuevamente a la audiencia y al equipo de Trackhouse Racing Chevrolet, al llevarse la victoria tras una ardua lucha contra Chris Buescher. El mexicano, de 30 años, se enfrentó a los obstáculos de su competencia y arremetió con toda su fuerza en la etapa final del circuito montañoso a bordo de su bólido N.º 99, señaló ESPN.

Tras una parada en los pits, la bandera amarilla que se indicó para el piloto, el regiomontano no dudó en seguir el circuito con toda su fuerza e ignorar los intentos de Buescher, para no cometer ningún error en su camino a la victoria. Es el quinto piloto -no estadounidense- en ganar la carrera NASCAR Cup Series, y llevarse la tan ansiada bandera de cuadros, informaron los medios. Archivado como: Daniel Suárez