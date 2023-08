«Sabemos que es alguien muy especial para muchos. La virgencita se me apareció», expresó Arenas con gratitud.

Un Vínculo Inesperado

«Cuando llegué a mi casa en México me encontré con la imagen de la virgen y desde ahí no me abandona», compartió Arenas según People.

La Virgen de Guadalupe sin duda alguna ocupa un lugar central en la fe y la cultura de los mexicanos y latinos.

Convirtiéndose en una figura religiosa de una relevancia inmensurable. Su imagen ha trascendido en un símbolo de identidad.

La devoción hacia la Virgen de Guadalupe va más allá de las fronteras geográficas y es un fenómeno cultural.