Por medio de instastories hizo parte a sus seguidores de lo que había pasado: "Hola, ¿cómo están? Hace rato no pasaba por acá a saludar. Hoy lo hago porque les quiero contar dos cosas que considero importantes", comenzó diciendo el galán de telenovelas de Televisa.

Tal parece que las celebridades no están exentas de que les pase este tipo de situaciones, y el actor colombiano fue victima de esto en su propia tierra de aquel acto. Se grabo quejándose y contando lo molesto que se sentía después de vivir aquel acontecimiento.

Se sincera sobre el robo que sufrió

Después del saludar a sus seguidores de Instagram, comenzó diciendo: “La primera es que ayer me robaron. Iba caminando por un parque, recibí un mensaje y me senté a contestarlo. Obviamente, uno se distrae contestando el mensaje y pasó un tipo en una moto y me raptó el celular.”

"Afortunadamente en esto ni cuenta me di, cuando volteé a ver el tipo de la moto ya iba cruzando la esquina", dijo acerca de cómo pudo 'sentir' al sujeto que se atrevió a saltarlo. Además, se le notaba un tanto molesto, y quien no lo estaría ante vivir ese tipo de situaciones.