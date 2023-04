Dania Méndez responde de manera contundente a las críticas hechas hacía ella por conductores de Telemundo

“Yo sé de dónde vienen las cosas, sé quién ha fomentado el hate hacia mí, quién ha intentado desprestigiar mi imagen y quién ha intentado difamarme como mujer. Se me hace muy bajo que hasta medios de comunicación, que reporteros que se supone que son muy profesionales también lo tomen de una manera tan personal, tanto así que me están juzgando”, comenzó argumentando Dania Méndez.

“Estoy siendo una mujer juzgada por ser una mujer libre, por ser una mujer honesta y por ser una mujer que siempre dice la verdad. El hecho de decir que yo vengo de un reality de fiesta no me identifica como persona. Soy una mujer que merece respeto ante todo y que merece respeto de todo tipo de personas. No tengo por qué ser juzgada, para juzgarme solamente está Dios y él es el que me importa”, prosiguió diciendo la influencer mexicana. Archivado como: Dania responde críticas Telemundo.