Dania Méndez hace inesperada revelación de Peso Pluma y confirma sospechas

La relación entre la presentadora y Peso Pluma, como se ha conocido al cantante, fue breve pero intensa, por lo que los reporteros no dudaron en cuestionarla sobre su sentir.

Dania Méndez hace confesión sobre su relación con ‘Doble P’

La presentadora decidió romper su silencio y abordar los rumores que la rodearon en este 2023, confesando si volvería con el cantante.

«Pero no, él me cae demasiado bien», aseguró a las cámaras de ‘Hoy’, destacando que ya no está enamorada de él como se rumoreó.

Sin embargo, su historia tomó un giro inesperado cuando el artista decidió iniciar una relación con la reconocida cantante Nicki Nicole y Méndez no dudó en hablar al respecto.

«Ya ahorita, él está feliz, así que en lo que menos debe de andar pensando es en mujeres, así que no, no, no», añadió la modelo mexicana.