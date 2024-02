Dania Méndez, exnovia de Peso Pluma, asegura que es un «infiel y codo»

Nicki expone al mexicano

«Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar», publicó la cantante argentina.

Ante esto, aseguró que para ella el amor se traduce en cuidado y respeto, hecho que el cantante no cumplió. “El respeto es parte necesaria del amor».

«Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida, Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy», comentó.

