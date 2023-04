La gala de este domingo 16 de abril contó con la participación de varios exhabitantes de la casa más famosa de la televisión hispana, pero tuvo una importante ausencia, misma que no pasó desapercibida. De inmediato en las redes sociales se percataron que Dania Méndez no apareció durante la emisión de este fin de semana. Archivado como: Dania Méndez confirmar hospitalización.

Pero de manera reciente, la influencer mexicana causó gran preocupación en los usuarios internautas así como los fieles seguidores del famoso reality de Telemundo luego de percatarse que no estuvo presente durante la gala de este domingo, algo que despertó la curiosidad de muchos por lo que el verdadero motivo ha sido revelado.

Dania es conocida dentro del medio por haber participado en el reality de ‘Acapulco Shore’ y el diverso contenido que comparte a través de sus redes sociales, razón por la que fue buena opción que formara parte de ‘La Casa de los Famosos’ en su tercera temporada, donde desató polémica a más no poder.

Dania Méndez confirmar hospitalización. La influencer mexicana se convirtió en la eliminada en la onceava semana del reality de ‘La Casa de los Famosos’en su tercera temporada, pero sigue haciendo presencia en el show en cada gala realizada los domingos, pero este fin de semana no se presentó ni estuvo activa en sus redes sociales, cosa que causó preocupación en sus seguidores.

Mane es una de las panelistas del reality y estaba en espera de la llegada de Dania en su camerino, y al percatarse que no llegó, de inmediato investigó que fue lo que ocurrió y no dudó en compartirlo a través de un en vivo que realizó dentro de su cuenta oficial de Instagram revelando los detalles.

La llamada ‘chica reality’ y quién está a punto de alcanzar los 4 millones de seguidores dentro de su cuenta oficial de Instagram, iba a estar compartiendo durante este domingo todo lo que ha ocurrido dentro de ‘La Casa de los Famosos 3’. Es momento en que Dania no se ha pronunciado ante el motivo de su ausencia, pero fue Manelyk quién se dio a la tarea de compartir qué era lo que ocurría.

Dania causa preocupación tras confirmar hospitalización en su familia

“Estoy esperando a Dania para echar borlote pero no ha llegado”, fueron las primeras palabras de Manelyk González, posteriormente compartió la información que le había llegado y el cuál sería el motivo por el que la influencer y exhabitante de la casa no se presentó en la gala de este domingo.

"Yo había quedado con Dania de vernos aquí en mi camerino para hacer un en vivo y hacer en vivo juntas y como que platicar con ustedes de lo que está pasando en La casa de los famosos, de lo que le está pasando a ella, de lo que pasó con Rey y con Nicole y no ha llegado y me acaban de decir que parece que Dania no viene porque su mami está en el hospital", afirmó Manelyk González.