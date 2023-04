Para que la audiencia no cambie el canal, estas últimas emisiones, la producción de ‘La Casa de los Famosos 3’ ha estado muy activa con dinámicas que generen algún tipo de polémica, pues este elenco es todo lo contrario al de la segunda edición que acabó en pleitos tremendos involucrando a Daniella Navarro, Laura Bozzo e Ivonne Montero.

Madison, Pepe y José habían repetido por mucho tiempo el estar nominados , sin embargo, Dania Méndez recibió apenas su segunda sentencia, por lo que la gente no dudó en manifestar su apoyo a su favorito del reality show, en el que desde un principio se dijo que Paty Navidad sería la gran favorita… pero ¿eso ya cambió?

La tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ entró a sus últimas semanas y este lunes otro de los habitantes fue expulsado del reality show porque no obtuvo tanto apoyo de la gente luego de las nominaciones en las que esta semana quedaron en la cuerda floja Madison Anderson, Pepe Gámez, Dania Méndez y José Rodríguez.

¿Paty Navidad se cae del pedestal en el show?

La que en un principio ganó muchos adeptos por su forma de ser sin problemas y muy relajada fue Paty Navidad, sin embargo esa misma actitud es la que le ha cobrado factura con la gente y sobretodo su frase tan criticada de ‘Nada es personal’ haciendo alusión a que ningún famoso debe tomarse las cosas tan en serio dentro del reality.

Sin embargo, esa actitud de Paty Navidad ha permeado para que los demás famosos no se involucren en ningún conflicto y por ende el programa esté relajado y a veces muy aburrido y con falta de polémica, lo que sin duda no ha caracterizado a las dos ediciones anteriores de ‘La Casa de los Famosos’… ¿será que la actriz mexicana se verá afectada y ya no es la favorita?