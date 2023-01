Los aficionados estaban asustados, todos con la angustia de no sabes qué sucedía, pero el ingreso de la ambulancia hizo la escena más fatal, de pronósticos reservados. Hasta la madrugada, el safety de Buffalo estaba en estado crítico luego de sufrir un paro cardíaco en el campo tras realizar un placaje horas antes, explicaron los Bills. El incidente suspendió el crucial duelo entre el equipo y los Bengals de Cincinnati el lunes.

El jugador de Buffalo Bills, Damar Hamlin sufrió un paro cardiaco en pleno partido de lunes por la noche de la NFL contra los Bengals Cincinnati en el Parcoy Stadium, lo que encendió las alarmas de ambos equipos y hoy dan a conocer qué le sucedió y por qué está en el hospital, de acuerdo con información de la agencia de AP y otros portales como The Sun .

En una escena escalofriante, Hamlin recibió reanimación cardiopulmonar en el campo, reportó ESPN, rodeado por sus compañeros, algunos de los cuales lloraban mientras lo ocultaron de la vista del público. Se lesionó en una tacleada con el receptor Tee Higgins en un lance aparentemente rutinario que no parecía inusualmente violento.

Los médicos corrieron al campo para atender a Hamlin. Lo colocaron en un tablero y una camilla y le dieron oxígeno mientras lo cargaban en una ambulancia, según ESPN. De acuerdo con Joe Danneman de FOX19, el jugador actualmente “tiene pulso, pero no respira por sí mismo”. Los informes preliminares señalan que también requirió un desfibrilador externo automático (DEA) en el campo. Archivado como: Damar Hamlin paro cardíaco

¿QUÉ ES UN PARO CARDÍACO?

Cuando una persona se desploma repentinamente y no tiene pulso, no respira, no se mueve ni responde, es probable que haya sufrido un ataque al corazón, tal y como le sucedió al jugador de la NFL. Estos serían algunos de los principales síntomas. la recomendación es que llamen al sistema de emergencias del 911 para que se le aplique un RCP.

Algunos de los signos que pueden llamar la atención de quien puede sufrir un paro cardíaco con falta de aire, mareos o desmayos, dolor de espalda, palpitaciones muy fuertes y rápidas, por lo que es recomendable atenderse para poder evitar una tragedia como la del jugador de la NFL. Archivado como: Damar Hamlin paro cardíaco