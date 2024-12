«Obviamente, las interpretaciones que salieron públicas sobre lo que sucedió no son las mías. Yo siempre he respetado a la señora González. Les pido con mucha mansedumbre para que la respeten a ella», dijo.

A su llegada al juzgado, Daddy Yankee manifestó: «Fue un proceso que lo he llevado con mucha paz, mucha tranquilidad, mucha semblanza».

En la audiencia con el juez Anthony Cuevas, en el Centro Judicial de San Juan, Puerto Rico, Daddy Yankee y su ex llegaron a un acuerdo.

¿Todo se lo dejan a Dios?

Las palabras de Daddy Yankee para su aún mujer siempre fueron en todo conciliatorio: «lo mejor de la familia y en buena fe».

«Todo esto que está sucediendo es con un propósito mayor. Todas las cosas obran para bien», aseguró el exreggaetonero.

No hay una oportunidad de reconciliación amorosa: «Siempre he sido un hombre de respeto y he respetado a la madre de mis hijos. Y como dije, que se le respete públicamente».

Por su parte, Mireddys González se mostró muy tranquila y sin necesidad de 'echar más leña al fuego' hablando mal de Daddy Yankee.