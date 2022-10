Cynthia Klitbo rompe el silencio en exclusiva para Mundo Now

La actriz mexicana revela si es verdad que está embarazada

Habla sobre el estreno de Secreto de Villanas Cynthia Klitbo Secretos de Villanas. “Secretos de Villanas” es una serie de reality original de dos partes, con un total de doce episodios, reuniendo por primera vez en la historia de la televisión hispana a seis de las villanas de telenovelas más emblemáticas de todos los tiempos: Aylín Mújica, Cynthia Klitbo, Gabriela Spanic, Geraldine Bazán, Sabine Moussier y Sarah Mintz. El primer episodio se estrena el 17 de noviembre en Canela.TV, los restantes estarán disponibles semanalmente los jueves. En esta ocasión la actriz mexicana y protagonista de la serie Cynthia Klitbo habla en exclusiva para Mundo Now y revela detalles sorprendentes que pocos sabian. Cynthia Klitbo Secretos de Villanas: ¿Cuéntame de Secretos de Villanas y cómo fue esta idea de reunirse? La mexicana es conocida por una de las villanas más emblemáticas de la televisión, y revela cómo fue que aceptó asistir a este reality: “Mira, la verdad es que no era un reality como tal de encerrarse una casa, exponerte, aunque sí nos exponemos, pero era más bien una convivencia entre nosotras. En un viaje que solamente duró una semana y fue muy tentador para mí, porque vi la posibilidad en este programa de decir muchas cosas que eran interesantes para la gente y estoy muy contenta con el resultado”. “Hablamos de muchas cosas interesantes de nuestra vida. Todas tenemos por ahí alguna confesión, un secreto que sale a la luz y este. Y creo que a la gente le va a gustar mucho. La poca gente que me he encontrado esta mañana que lo ha visto está picada y está esperando el siguiente capítulo con ansias”, mencionó la actriz.

Cynthia Klitbo Secretos de Villanas: ¿Cómo fue esta convivencia ya estar con ellas durante esos días? Gaby Spanic dijo que contigo se la pasó muy bien. “Gaby es mi nuevo hallazgo, yo la amo. No nos conocíamos. Sí, nos conocíamos del evento, de estar juntas, pero conocernos, conocernos, no. Yo creo que la gran sorpresa, la más chistosa y simpática de todas, es Gaby. De verdad no tiene ni idea cómo nos hemos carcajeando, te lo juro que la gente se va a enamorar de Gaby y esta imagen que tiene porque tiene una personalidad muy fuerte y una voz ronca, no tiene ni idea del ser humano que es”. “Yo hoy por hoy te puedo decir que todas estas mujeres son ya unas hermanas en mi vida y la de después de este reality hay un antes y un después. Definitivamente, son amigas que siempre van a estar en mi vida y van a contar conmigo y van mucho más allá de una amistad”, agregó Klitbo. Archivado como: Cynthia Klitbo Secretos de Villanas.

Se habla acerca de alguna diferencia que pudieron haber tenido tú y Sabine, ¿es cierto que pasó eso realmente? “Sí, hay diferencias, porque no todas las personas pensamos igual, pero una cosa es una diferencia y otra cosa es la villana y le saques la pistola como en la ficción. O sea, hay diferencias y siempre hay un momento donde se es discúlpame, pero también defiendes tu propio punto de vista y el por no quieres hacer una cosa. Y yo soy una persona que tiene una personalidad muy definida y siempre he sabido lo que quiero y lo que no quiero, y cuando no quiero algo no hay manera que me muevan de ese lugar”. “Entonces es muy chistoso porque todas tenemos una personalidad fuerte. Yo lo que quisiera es que la gente sepa que esto se puede ver a través de él, bajando la aplicación gratuita. O sea, no te cuesta ni suscripción nada de Canela. TV y este programa va a haber un episodio todos los jueves. Son dos episodios y pues parece que va a ir muy bien y van a ver a sus actrices antagónicas, icónicas, pero como mujeres, como madres, como seres humanos, como esposas, como profesionistas, sus puntos débiles, su fragilidad, sus fortalezas. La verdad es que creo que a las mujeres les va a gustar mucho, porque no somos esas villanas que ven en la televisión. Tenemos vidas mucho más intensas que eso”. Archivado como: Cynthia Klitbo Secretos de Villanas.

Hay rumores de que de que estás embarazada,¿es cierto eso? “Ya me lo habían dicho y no lo puedo creer. Y además, si estoy embarazada, te incas porque soy la Virgen María, porque estaría yo ahora sí que por el Espíritu Santo. Yo aquí me estoy dedicando solamente a mi trabajo. No estoy en el momento con vistas a tener ningún tipo de relación. A mí me gusta tomarme mi tiempo y el amor aparece cuando debe de aparecer. No estoy embarazada. Ojalá, me encantaría, pero saldría una cosa muy extraña”. “Pues mira, ahorita contentísima porque entramos al aire ayer con Secretos de Villanas y mientras esto sucede, pues yo estoy esperando que ya le den luz verde al proyecto que hice el año pasado del Brazo corto de la ley. Este año va a haber muchas cosas, estoy terminando una telenovela con Telemundo, ahorita que estoy grabando aquí en Estados Unidos, estoy viviendo aquí, entonces vienen cosas bien interesantes, pero dentro de lo más interesante que está al aire, ahorita, todas las demás son personajes que están divinos, pero este, esta es la vida real y creo que es el atractivo de este lindo reality”. Archivado como: Cynthia Klitbo Secretos de Villanas.