Cynthia Klitbo saca del closet a su exesposo en programa

Aseguró que intentó quitarse la vida tras los la relación con Antolín

El actor mexicano no dudó en responderle a Klitbo ¿REALIDAD O VENGANZA? La actriz, Cynthia Klitbo, sorprendió a la prensa mexicana e hispana cuando reveló una de las causas por las que terminó su matrimonio con el actor, Jorge Antolín. En una entrevista realizada por la periodista, Mara Patricia Castañeda, Klitbo no dudó en responder a los cuestionamientos y admitir una “verdad” que causó impacto en el mundo del espectáculo. Pero la situación escaló cuando el actor rompió el silencio ante las acusaciones de su exesposa y salió a defenderse. Cynthia Klitbo, en los últimos meses ha estado inmersa en el “ojo del huracán” debido a sus relaciones amorosas y como finalizan cada una de ellas; un claro ejemplo, es la disputa que lleva con Juan Vidal, actual pareja de Niurka Marcos, y la cual no tiene final. ¡LO ‘VENTEANEA’ EN PROGRAMA! Una de las cosas que la prensa tiene en claro de Cynthia Klitbo, es su sinceridad ante las cámaras. En una entrevista realizada por la periodista mexicana, Mara Patricia Castañeda, aclaró los sucesos que vivió en su matrimonio y reveló uno de los ‘secretos’ de su unión con el actor mexicano, Jorge Antolín, puesto que aclaró la verdadera orientación sexual del hombre. “Me sacaron en una revista con Eduardo Palomo, en otra con mi ex Gabriel y en otra con Antolín, yo vivía ya con Antolín y me dijo ‘me voy a casar contigo, para que no piensen que eres una mujer de la vida fácil, una barragana'”, dijo Cynthia en entrevista con Mara Patricia Castañeda en torno a su relación con Antolín.

¿No estaba enamorada? La actriz declaró que se casó con Antolín a la edad de 23 años y en parte, la decisión aceptada por los pensamientos de su madre al decirle que se parecía a su difunto padre. Al igual, declaró que su madre también le aclaró que Jorge era un “chavo bueno” y que le convenía; aunque claro, ella no lo quería. “Entonces nos casamos y así empiezo a organizarlo. Así fue mi pedida”, dijo Klitbo a Castañeda. “A mí me hacía mucha ilusión casarme, no estaba enamorada. Mi mamá me dijo que era mejor que mi novio ‘el greñas’, nada más que ‘el greñas’ es dueño de una fábrica; entonces, mi mamá me convenció de que era ‘el chavo bueno y para el amor'”, declaró la actriz.

¿Lo sacó del closet? Tras contar como fue su matrimonio, Cynthia también confesó que estuvo casada y encerrada “bajo llave” muchos años. La mexicana aclaró que descubrió la orientación sexual de su marido cuando fue a buscarlo y por la actitud de un hombre se dio cuenta de lo que estaba pasando con su esposo; él, la encerró y tras años, logró salir con ayuda de su madre. “¡Ay, gordita! No sé si decirlo aquí… pero, yo creo que tenía muchísimo miedo [Antolín] de que yo me enterara de su…”, dijo Klitbo en la entrevista que dio a la periodista mexicana. “Una vez fue a buscarlo un cuate, con mi mamá allí. Mi mamá fue la que se dio cuenta, lo sacó del balcón y le empezó a dar de gritos, desde la actitud del chavo. A mí me dejaba encerrada”, declaró la actriz.

Cynthia Klitbo Jorge Antolín: ¿Se intentó suicidar? Pero las declaraciones escabrosas no terminaron ahí. La intérprete de telenovelas, también confesó que esa relación la llevó al borde de la muerte e intentó quitarse la vida debido a la depresión que sufrió; es por ello, que su madre buscó ayuda con un terapeuta y logró salir de esa situación que la había puesto en un mal camino. “Me encerraron bajo llave. Salí de allí con psicólogo y yo terminé con una bulimia involuntaria y yo me quise suicidar. Yo no le encontraba una razón a mi vida, yo tenía una depresión muy grande”, declaró Klitbo en la situación que se desarrolló a partir de su relación con el actor y donde su salud fue la más perjudicada. Archivado como: Cynthia Klitbo Jorge Antolín

Cynthia Klitbo Jorge Antolín: ¿Qué respondió el actor? Para el programa ‘Chisme No Like’, declaró que Jorge Antolín rompió el silencio tras las fuertes declaraciones de la actriz Cynthia Klitbo y señaló que ignora las palabras de la actriz de “Atrévete a Soñar”. Él, no negó ni rectificó la información sobre su sexualidad, por lo que las dudas no pararon, pero el actor señaló que era lo único que diría. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ Y AQUÍ “Mira, yo no tomo atención de palabras vanas y absurdas. Cynthia de pronto ha comentado cosas que no obedecen, no corresponden a la realidad. Simple y sencillamente, allá ella. Mientras yo siga avanzando, que ladren, que ladren los perros. (…) Yo vivo del presente, no del pasado”, informó Jorge Antolín en cuestionamiento del programa ‘Chisme No Like’. Archivado como: Cynthia Klitbo Jorge Antolín