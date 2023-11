Cynthia Klitbo rompe en llanto tras pelea con Laura Zapata en ‘Secreto de villanas’

Argumentó que desde que se desencadenó el problema con Laura Zapata, varios medios de comunicación no han parado de hacerle preguntas.

«Pero no se les olvide de cualquier vicio viene de una enfermedad del alma y yo la tuve», afirmó la actriz mexicana.

«Porque cuando alguien sufre se quiere morir y como no me dejaban matarme de mis penas de amor, pues encontré en el alcohol una evasión perfecta», señaló.

«Una carrera como la que yo tengo, no se puede hacer así de fácil… Si bien es cierto que por un tiempo tuve problemas, sí con el alcohol», dijo.

«Siempre que alguien me quiere agredir me dice que soy drogadicta, que soy alcohólica», comenzó argumentando Cynthia Klitbo.

Un capítulo explosivo y sus consecuencias

«Dios me bendijo cuando me dio la oportunidad de poder parir a mi hija y poderme sentir amada realmente por primera vez en mi vida», afirmó.

«Me da pena esta persona (Laura Zapata) porque se esperó todo un show donde nunca la agredí para decirme drogadicta, alcohólica, etcétera», dijo.

«Yo tengo la fortuna de que a pesar de que vivimos a la distancia mi familia me ama, no hay un solo día que no piense en mi madre y en mi padre», añadió.

«Y lo agradezco porque a esta persona no la quieren ni sus hermanas», comentó la actriz de ‘Teresa’ sin titubeos.