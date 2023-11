Cynthia Klitbo revela sorpresivos detalles de su primer matrimonio

A tal grado de querer quitarse la vida, afirmó que esta situación la obligó a consumir un frasco entero de medicamentos, pera así no tener que soportar tal humillación.

Incluso, Cynthia Klitbo reveló que el estar a lado de Jorge Antolín, fue sentirse no amada, de igual manera dio a conocer las restricciones que tenía.

«Ya tenía yo el vestido de novia escogido y un día me escuchó hablando por teléfono y me dijo_ ´-No, no. Por el civil, este no es un circo, es nada más para que te respeten´», agregó.

“¿Sabes cómo se me declaró? Habían sacado una foto con mi ex novio en una revista, en otra en una foto con él, y otra con (Eduardo) Palomo», dijo Cynthia.

Incluso, en ese momento ella le dijo a su madre que no quería casarse, pero ella la alentó debido al «qué dirán», pues la esperaban sus invitadas e invitados.

Entonces su hermana, fue la encargada de que sus suegros le prestasen su casa para llevar a cabo la ceremonia, a lo que no pudo invitar más que a sus hermanos y a su madre

La luna de miel de Cynthia Klitbo

Luego de haber dado el si, la actriz recordó que en su luna de miel, el presentador no la llevó a festejar a ningún lado, sino que la llevó al departamento que compartían.

“Llega la noche de Luna de Miel, por supuesto no me llevó a ningún lado, me sacó de la boda casi a como diera lugar», comenzó a decir en la entrevista.

«Y llegó a la noche de bodas y aquél con su pijama de viejito, de esas como de popelina viendo Jacobo Zabludovsky», agregó.

«Salgo del baño con mis ligeros casi casi y me dice: ´-¿Qué? La farsa se acabó´, me salí y me fui a la casa de mi amiga Chachi”, confesó. DA CLICK PARA VER LA ENTREVISTA.