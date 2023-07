De acuerdo con las autoridades en total quedaron mal heridas por lo menos ocho personas quienes aún se encuentran en diversos hospitales de Fort Worth, Texas. Además de Cynthia Guadalupe Santos también falleció el joven Paul Willis de 18 años. La tercera víctima no ha sido identificada oficialmente por las autoridades.

El caos se apoderó de la gente. Algunas personas grabaron en video con sus teléfonos celulares los segundos de angustia que vivieron cuando comenzaron a volar las balas. La mayoría de las personas corrieron buscando reguardo. Sin embargo, Cynthia Guadalupe Santos no alcanzó a ponerse a salvo y cayó por las balas.

Paramédicos del Departamento de Bomberos de Fort Worth (FWPD, por sus siglas en inglés) atendieron a la escena para ayudar a las víctimas. Sin embargo, los rescatistas ya no pudieron hacer nada por la joven Cynthia Guadalupe Santos ni los otros dos chicos muertos en el ComoFest.

«Les pedimos cualquier cosa que puedan donar»

Cristina Santos, hermana de Cynthia Guadalupe Santos, abrió una cuenta en la red social de apoyo económico GoFundMe para pedir apoyo económico a la comunidad luego del asesinato de la chica. «Estoy recaudando fondos para ayudar a mis padres en éste momento difícil», escribió Cristina Santos.

«Quiero darles tranquilidad con los costos y gastos funerarios inesperados. Con mucha humildad, les pedimos cualquier cosa que puedan donar para ayudarnos a enterrar a mi hermana será muy apreciada», escribió Cristina Santos atribulada por el dolor en la cuenta Help Me Bury My Sister.