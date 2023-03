El video fue subido en la plataforma de TikTok en la cuenta de @itsbigsteve y hasta el momento tiene más de 970 reacciones de me gusta y más de 45 mil comentarios, sobre todo de mujeres que apoyan a la mujer que fue engañada por su presunta mejor amiga, por lo que le enviaron mensajes de aliento por lo que vivió frente a decenas de prsonas que comían en el lugar.

La novia llegó al lugar y de inmediato se dirigió hacia la mesa donde estaba su pareja con su supuesta mejor amiga, y al verlos pasó lo que menos esperaba, tanto que el hombre no supo qué hacer, solo volteaba de un lado hacia al otro, mientras los comensales trataban de mirar de manera tímida, pero no pudieron evitar hacer contacto ante lo que sucedió en el lugar.

Otras personas dijeron: “Estoy en shock, eso pasa cuando el dolor es tan grande, su amor por él es de ese de verdad que ya no se encuentra tan fácil, qué mal por él”, “ouch, a mí me pasó, no con mi mejor amiga, pero sí con una mujer que siempre sospeché, la verdad se siente horrible, es un shock que no le deseo a nadie”, “creo que esa reacción duele más que el solo llorar y decir ¿Por qué?”. Para ver el video haz click aquí . Archivado como: Infidelidad novio mejor amiga

“POBRECITA HASTA YO SENTÍ SU DOLOR”

Otras personas comentaron: “Pobrecita jovencita, hasta yo sentí su dolor”, “cada persona reacciona diferente, me pasó, yo estaba nerviosa, pero luego entré en llanto”, “pobre chica, si reaccionó así y entró en shock es capaz de cualquier cosa”, “esa es una reacción de dolor”, “lo que miro no es celebración, le dolió y esa fue su reacción, no sé por qué el tipo la carga tratando de calmarla”.

“Solo escucho su dolor por la traición”, “no es divertido, entró como en crisis”, “sí es el dolor que es un choque, no puede estar pasando, qué dolor”, “¿Por qué los hombres si ya no quieren a una mujer no son sinceros? O sea tarde o temprano todo sale a la luz”, dijero otras mujeres que sintieron el dolor de la mujer engañada. Archivado como: Infidelidad novio mejor amiga