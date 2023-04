La historia que la jovencita contó en su cuenta causó gran revuelo, hay sentimientos y opiniones encontradas por la forma en que él la engañó, pero más por la manera en que ella reaccionó ante la supuesta infidelidad, ya que le dio la oportunidad de explicarle, sin embargo, su respuesta, aunque no fue tan convincente, ella hizo lo que muchas no imaginarían.

La mujer comenzó a ver los mensajes y vio que su pareja se comunicaba con otra persona, quien le decía que ‘te la quiero chu…’ algo que ella no creía y primero pensó que era como un juego, pero al ver más de la conversación ya se dio cuenta que no era broma, por lo que tras pensarlo por un tiempo y confesárselo a su mejor amiga, decidió confrontarlo.

La jovencita se dijo sorprendida más aún porque le 'truena la reversa', es decir que le gustan los hombres, pero él negó que fuera homosexual o bisexual, a lo que ella le respondió que no le importaba, pero que le dijera para no "andar de su tapadera". Toda esta confesión causó reacciones encontradas entre la gente. Para ver el video haz click aquí .

¿QUÉ OPINA LA GENTE?

De inmediato la gente reaccionó: “Me dio coraje cuando dijiste que lo perdonaste, pero refri es refri”, “lo peor es que uno los perdona y hacen como si nada, pero no más patrona”, “eso no se perdona”, “ahora quedaron como unas grandes amigas”, “¿Cómo perdonaste algo así?”, “¿O sea en realidad era un problema si era con un chico? ¿Pero si era con una chica todo bien? ¿O cómo?”.

De pronto una persona le preguntó: "Hola ¿Esos seis meses cómo lo manejaste? Yo no podría quererlo más". Entonces Pame Ramos contestó: "La verdad no sé, no recuerdo casi nada de esa relación, pero en ese momento él me convenció de que yo estaba mal y que eso no era infidelidad", recordó la jovencita.