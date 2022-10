Y aunque esta noticia o la forma de ofrecer trabajo parezca una broma, la situación del empleo en Estados Unidos y en todo el mundo no lo es, pues desde que la pandemia goleó a la población, millones de plazas laborales se perdieron y es apenas que la economía se empieza a reactivar con consecuencias ‘letales’ como la alta inflación, se informó sobre la noticia del cartel de empleo para no estúpidos.

Y es que asegura que ya han contratado a personas que no cumplen con los requisitos que piden, motivo por el cual junto a su esposa, decidieron darle un giro de 180 grados a su petición, por lo cual ya no han contratado a personas “estúpidas”, pues las que han llegado, sabe hacer muy bien su trabajo.

Un novedoso cartel para ofrecer empleo ha causado polémica en Pasadena, Texas, pues se solicitan a los que no sean estúpidos, lo cual ha generado una serie de opiniones encontradas entre las personas que pasan por el lugar y ven el anuncio tan llamativo, de acuerdo al portal de noticias de 11 A live .

Cartel empleo estúpidos: ¿QUÉ DICE EL ANUNCIO?

Walter Parsons, quien es propietario de Pets Gone Wild Resort, fue entrevistado y dijo por qué motivos hizo esto, que para algunas personas resulta ofensivo, pues para él ha sido de mucho provecho, pues les ha evitado contratar personas que no entienden cómo deben trabajar y bajo qué normas.

Si usted pasa hacia el oeste por Crenshaw Road en la parte sur de Pasadena, podrá visualizar una señal que es muy complicado ignorar, pues no es nada inadvertida pues a la letra dice: “Ahora contratando gente que no sea estúpida”. Y aunque pareciera una broma, no lo es y ya han tenido resultados buenos. Para ver el video haz click aquí. Archivado como: Cartel empleo estúpidos