Al ver el sobre que venía en la bolsa, Kevin se ilusionó pensando que era un bono, hasta que vio que era un boleto de cine. “Solíamos recibir cheques durante 20 años, y eso es lo que realmente pensé que era el boleto de cine. Ni siquiera eran dos entradas para el cine, era una. Así que dije ‘esto es demasiado’, no lo puedo creer, parecía que eran cosas que tenían por ahí que juntaron”, lamentó ante la noticia de Burger King da premio en dulces.

Aun así, no habló mal de la empresa. “Me envió un montón de cosas que tenían por ahí. Me hace feliz cualquier cosa, agradezco cualquier cosa que recibo”. Señala que el lugar donde trabaja “es una gran empresa… pero como la mayoría de las grandes corporaciones, han perdido el contacto con sus trabajadores y por el Covid comenzaron a recortar programas”.

El hombre trabaja en un local de Burger King en un aeropuerto de Las Vegas. Un usuario de Twitter compartió el video donde Ford muestra sus obsequios: la entrada de cine, dulces, dos plumas y un vaso de cristal. “La recompensa que mi trabajo me dio por 27 años. Nunca falté… Gracias”, dice, visiblemente decepcionado.

Kevin Ford, un empleado de un Burger King que se encuentra dentro del aeropuerto de Las Vegas, Nevada en Estados Unidos, cumplió 27 años en esa empresa y como premio, la administración decidió hacerle un ‘ regalo especial’, ya que durante ese tiempo, nunca ha faltado , sin embargo, el reconocimiento no fu tan especial como se esperaba, pues solo recibió una bolsa de dulces, de acuerdo a una publicación del portal de noticias de El Universal .

CAUSA INDIGNACIÓN

Este suceso causó indignación en las redes sociales, de ahí que se abriera una página para recaudar fondos para ayudarlo, pues la gente consideró que eso no era suficiente para ser un regalo por casi 30 años de trabajo sin faltar un solo día, ya que la mayoría cree que debieron darles un premio más acorde al récord que ganó.

El empleado al parecer no lo hizo con la intención de evidenciar a la empra, sin embargo, la gente no dudó ni un momento para criticar la acción de la empresa de comida rápida, por lo que le tundieron duro ante el regalo que le do la compañía por ser uno de los más cumplidores en la compañía en toda actividad que se le brinda. Archivado como: Burger King premio dulces