Cura es acusado

“Él no me quiso dar la galleta. No sé si fue la forma en que estaba vestida o qué es lo que no le gustó”, se puede escuchar a la denunciante en el video de la cámara corporal del agente.

A la presunta agredida, de quien las autoridades no han revelado la identidad, la acompañaba una supuesta testigo.

Ella certificaba que el maltrato ocurrió cuando el sacerdote le quiso introducir la hostia a la fuerza a la denunciante y ella no permitió.

“Él intentó conseguirlo y fue entonces cuando él se volvió loco”, aseguró la testigo en una declaración jurada.