¡Buenas noticias! Terminó el cierre de gobierno ¿Cuándo volverán cupones SNAP y viajes aéreos?

Termina el cierre más largo en la historia de EE.UU.

Los servicios federales se restablecerán de forma gradual.

SNAP y vuelos tomarán varios días para normalizarse.

La Cámara de Representantes aprobó el fin del cierre gubernamental más extenso registrado, aunque la recuperación plena de servicios tomará tiempo.

Empleados federales volverán a sus puestos, pero los pagos atrasados, los beneficios alimentarios, los programas educativos y el tráfico aéreo aún enfrentan retrasos.

Aunque sectores enteros avanzarán condiciones distintas, la prioridad está en restablecer operaciones críticas, incluidos programas de asistencia como SNAP y la normalización de vuelos antes de fechas clave de viaje.

Reapertura del gobierno: se normalizan pagos federales

Los trabajadores suspendidos recibirán salarios retroactivos, usualmente en un plazo de una semana.

El Departamento de Transporte señaló que los controladores aéreos podrían recibir el 70% de sus pagos atrasados en 24 a 48 horas, según publica el New York Times.

Sin embargo, agencias con vacantes acumuladas podrían tardar más en procesar nóminas.

El pago retroactivo podría llegar en un solo cheque, lo que implica ajustes tributarios para algunos empleados a la hora de presentar su declaración anual.