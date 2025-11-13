¡Buenas noticias! Terminó el cierre de gobierno ¿Cuándo volverán cupones SNAP y viajes aéreos?
Publicado el 11/13/2025 a las 12:38
- Termina el cierre más largo en la historia de EE.UU.
- Los servicios federales se restablecerán de forma gradual.
- SNAP y vuelos tomarán varios días para normalizarse.
La Cámara de Representantes aprobó el fin del cierre gubernamental más extenso registrado, aunque la recuperación plena de servicios tomará tiempo.
Empleados federales volverán a sus puestos, pero los pagos atrasados, los beneficios alimentarios, los programas educativos y el tráfico aéreo aún enfrentan retrasos.
Aunque sectores enteros avanzarán condiciones distintas, la prioridad está en restablecer operaciones críticas, incluidos programas de asistencia como SNAP y la normalización de vuelos antes de fechas clave de viaje.
Reapertura del gobierno: se normalizan pagos federales
Los trabajadores suspendidos recibirán salarios retroactivos, usualmente en un plazo de una semana.
El Departamento de Transporte señaló que los controladores aéreos podrían recibir el 70% de sus pagos atrasados en 24 a 48 horas, según publica el New York Times.
Sin embargo, agencias con vacantes acumuladas podrían tardar más en procesar nóminas.
El pago retroactivo podría llegar en un solo cheque, lo que implica ajustes tributarios para algunos empleados a la hora de presentar su declaración anual.
Cupones de alimentos SNAP: cuándo volverán a la normalidad
Una portavoz de la Casa Blanca aseguró que los cupones de alimentos SNAP se restablecerán completamente pocas horas después de la reapertura.
Este programa es indispensable para 42 millones de personas en el país.
La rápida activación permitirá a las familias recuperar acceso a beneficios congelados durante el cierre.
También se prevé un proceso gradual para la reactivación de Head Start, donde 20 programas en 17 estados y Puerto Rico debieron cerrar temporalmente, afectando a más de 9,000 niños. La reapertura podría tardar hasta dos semanas.
Impacto en la comunidad latina
Decenas de comunidades latinas dependen de SNAP para cubrir necesidades alimentarias básicas.
- El restablecimiento inmediato del programa reduce el riesgo de inseguridad alimentaria y evita interrupciones en la compra de alimentos.
- En cuanto a transporte, miles de familias hispanas viajan para visitar parientes en otras ciudades o países.
La interrupción de vuelos durante el cierre afectó planes familiares, trabajo y compromisos personales.
Reapertura de gobierno, viajes aéreos: qué esperar
- Representantes del sector estiman que los viajes aéreos tardarán una semana en regularse.
El Departamento de Transporte debe verificar que los controladores regresen en número suficiente y levantar las restricciones del 6% de vuelos vigentes en 40 aeropuertos.
La expectativa es que los vuelos estén normalizados antes del periodo de viajes de Acción de Gracias.
Qué sigue
Las agencias federales retomarán servicios, procesarán pagos atrasados y establecerán calendarios de reapertura para museos y programas educativos.
En los próximos días, SNAP volverá a operar por completo, y el sector aéreo avanzará hacia la normalización de rutas y horarios.
La reapertura gradual permitirá medir la velocidad de recuperación en sectores clave tras seis semanas de interrupción.