Relanzarán cupones de alimentos CalFresh en California ¿Cómo aplicar?
Publicado el 11/26/2025 a las 20:01
- Los cupones de alimentos CalFresh ofrecen $60 adicionales para comprar frutas y verduras.
- Importa porque busca aliviar el impacto de recortes federales y apoyar a miles de familias.
- Se espera una expansión del programa con más fondos en 2025–26.
El programa CalFresh fue relanzado en noviembre con un beneficio adicional de $60 mensuales para la compra de frutas y verduras frescas.
La medida, impulsada por una inversión estatal de $36 millones gestionada por el asambleísta Alex Lee, busca contrarrestar la reducción de fondos federales del SNAP.
El crédito se deposita directamente en la tarjeta EBT de los beneficiarios y ya está disponible en tiendas participantes en todo el estado.
Cupones de alimentos CalFresh: inversión y regreso del beneficio
El relanzamiento del programa de cupones de alimentos CalFresh responde a una necesidad creciente de apoyar a familias que dependen de asistencia alimentaria.
Con $36 millones asignados por la Legislatura estatal como parte del presupuesto 2025–26, el Programa EBT de Frutas y Verduras vuelve a operar después de su primera implementación en 2023.
El esquema otorga $1 de reembolso por cada dólar gastado en frutas y verduras, con un tope mensual de $60.
Para el asambleísta Alex Lee, este beneficio es un “salvavidas” en un contexto de recortes federales que podrían eliminar entre 6 y 9 mil millones de comidas anuales, según Feeding America.
Beneficios de CalFresh en California y cómo funciona
Los beneficios de CalFresh en California incluyen un reembolso instantáneo en la tarjeta EBT cuando los usuarios compran productos frescos en establecimientos participantes.
El sistema facilita que las familias adquieran alimentos saludables sin sacrificar su presupuesto mensual.
- El programa beneficiará a unas 230.000 personas en todo el estado.
En ciudades con alto costo de vida, como Los Ángeles y San José, este apoyo ayuda a extender el valor mensual de la EBT.
Elise Dang, gerente de un mercado agrícola, explicó que el programa “realmente ayuda” a hogares que enfrentan costos elevados de vivienda y alimentación.
Impacto para la comunidad latina
Los latinos son una de las poblaciones más representadas en CalFresh, especialmente en zonas urbanas y rurales con altos índices de pobreza.
El beneficio adicional permite que más familias accedan a alimentos frescos, lo cual es esencial para combatir enfermedades asociadas a dietas precarias.
Además, el reembolso inmediato evita que los hogares dependan únicamente de opciones más baratas pero menos nutritivas, reforzando la seguridad alimentaria en la comunidad hispana.
Qué dicen las fuentes
“El Programa EBT de Frutas y Verduras de CalFresh se relanzó justo a tiempo para la temporada navideña”, dijo Lee.
Señaló que seguirá trabajando para asegurar fondos adicionales.
Qué sigue
El programa permanecerá activo durante todo el ciclo 2025–26.
Si la demanda aumenta, legisladores podrían solicitar financiamiento adicional para ampliar los beneficios de CalFresh en California.
También se espera que más tiendas se unan como puntos de aceptación, lo que facilitaría el acceso a alimentos saludables en comunidades donde la oferta es limitada.