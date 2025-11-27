Relanzarán cupones de alimentos CalFresh en California ¿Cómo aplicar?

Los cupones de alimentos CalFresh ofrecen $60 adicionales para comprar frutas y verduras.

Importa porque busca aliviar el impacto de recortes federales y apoyar a miles de familias.

Se espera una expansión del programa con más fondos en 2025–26.

El programa CalFresh fue relanzado en noviembre con un beneficio adicional de $60 mensuales para la compra de frutas y verduras frescas.

La medida, impulsada por una inversión estatal de $36 millones gestionada por el asambleísta Alex Lee, busca contrarrestar la reducción de fondos federales del SNAP.

El crédito se deposita directamente en la tarjeta EBT de los beneficiarios y ya está disponible en tiendas participantes en todo el estado.

Cupones de alimentos CalFresh: inversión y regreso del beneficio

El relanzamiento del programa de cupones de alimentos CalFresh responde a una necesidad creciente de apoyar a familias que dependen de asistencia alimentaria.

Con $36 millones asignados por la Legislatura estatal como parte del presupuesto 2025–26, el Programa EBT de Frutas y Verduras vuelve a operar después de su primera implementación en 2023.

El esquema otorga $1 de reembolso por cada dólar gastado en frutas y verduras, con un tope mensual de $60.

Para el asambleísta Alex Lee, este beneficio es un “salvavidas” en un contexto de recortes federales que podrían eliminar entre 6 y 9 mil millones de comidas anuales, según Feeding America.