Cumbre del G7 arranca con tensiones internacionales en Gaza y Ucrania
Publicado el 11/11/2025 a las 18:19
- G7 debate paz en Gaza
- Canadá impulsa cooperación global
- Conflictos marcan inicio diplomático
Segun informa la agencia EFE, La última reunión de ministros de Exteriores del G7 de 2025 arrancó este martes en Canadá con un mensaje claro: defender el multilateralismo y apoyar los esfuerzos de paz en Gaza impulsados por Estados Unidos.
El encuentro, que se celebra en Niagara-on-the-Lake, marca un momento decisivo para la diplomacia internacional, con tres crisis abiertas —Gaza, Ucrania y Sudán— que amenazan la estabilidad global.
La anfitriona de la cumbre, la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, abrió el encuentro subrayando la importancia de la cooperación entre aliados.
Anand reconoció que los países del G7 “no siempre comparten la misma opinión”, pero insistió en que todos creen en “la capacidad de trabajar juntos de forma constructiva”.
Cooperación y consenso en tiempos de crisis
El mensaje buscó reforzar la idea de que, ante los desafíos globales, el diálogo sigue siendo la herramienta más poderosa.
“Los problemas globales exigen asociaciones globales que transcienden el G7”, declaró la ministra en su intervención inicial.
La cita diplomática comenzó oficialmente con una cena de trabajo dedicada a la paz y la estabilidad internacional.
Durante este encuentro, los ministros abordaron dos temas prioritarios: el futuro del Oriente Medio y la prosperidad en la región Indo-Pacífica.
Cumbre del G7 debate la paz en Gaza
La atención se centró especialmente en Gaza, donde la guerra ha dejado miles de víctimas y un impacto humanitario sin precedentes.
Anand reiteró que Canadá “aplaude el plan de paz y el trabajo del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza”.
El respaldo canadiense al proyecto estadounidense fue interpretado como un gesto de unidad dentro del bloque occidental.
La ministra destacó que es esencial que Hamás se desarme y quede fuera de la gobernanza palestina para garantizar la estabilidad de la región.
Conflictos globales en la agenda diplomática
También enfatizó la necesidad de mantener el alto el fuego, permitir la entrada de ayuda humanitaria y avanzar hacia la desmilitarización de la Franja de Gaza.
Las declaraciones de Anand fueron recibidas con cautela por algunos de sus homólogos europeos, quienes abogan por un enfoque más amplio.
Sin embargo, todos coincidieron en que el fin de la violencia en Gaza es una condición indispensable para restaurar la estabilidad.
Además del conflicto en Gaza, la cumbre abordará la situación en Ucrania, la guerra civil en Sudán y la crisis de seguridad en Haití.
G7 busca consenso sobre Ucrania y Sudán
El encuentro cuenta con la participación de los ministros de Exteriores de la Unión Europea, Ucrania, Brasil, México, Australia, India, Arabia Saudí, Corea del Sur y Sudáfrica.
Esta ampliación de invitados refleja el interés del G7 en construir alianzas más amplias y representativas de la realidad geopolítica actual.
El miércoles, último día de la reunión, los ministros se centrarán en los temas económicos: minerales críticos, seguridad energética y resiliencia financiera.
Canadá ha señalado que la reunión concluirá con un comunicado conjunto sobre Oriente Medio, Ucrania y el resto de los temas tratados.
Un nuevo equilibrio diplomático global
Si se concreta, será la primera declaración unificada del G7 desde que Trump asumió la presidencia en enero de este año.
La cumbre de Niagara-on-the-Lake representa más que una reunión ministerial: es una prueba de cohesión entre las principales democracias del mundo.
En un contexto de tensiones crecientes, el G7 busca reafirmar su papel como motor de estabilidad internacional.
Con Gaza, Ucrania y Sudán en el centro del debate, el encuentro se perfila como un termómetro del nuevo equilibrio diplomático del siglo XXI.