Cumbre del G7 arranca con tensiones internacionales en Gaza y Ucrania

Segun informa la agencia EFE, La última reunión de ministros de Exteriores del G7 de 2025 arrancó este martes en Canadá con un mensaje claro: defender el multilateralismo y apoyar los esfuerzos de paz en Gaza impulsados por Estados Unidos.

El encuentro, que se celebra en Niagara-on-the-Lake, marca un momento decisivo para la diplomacia internacional, con tres crisis abiertas —Gaza, Ucrania y Sudán— que amenazan la estabilidad global.

La anfitriona de la cumbre, la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, abrió el encuentro subrayando la importancia de la cooperación entre aliados.

Anand reconoció que los países del G7 “no siempre comparten la misma opinión”, pero insistió en que todos creen en “la capacidad de trabajar juntos de forma constructiva”.

Cooperación y consenso en tiempos de crisis

El mensaje buscó reforzar la idea de que, ante los desafíos globales, el diálogo sigue siendo la herramienta más poderosa.

“Los problemas globales exigen asociaciones globales que transcienden el G7”, declaró la ministra en su intervención inicial.

La cita diplomática comenzó oficialmente con una cena de trabajo dedicada a la paz y la estabilidad internacional.

Durante este encuentro, los ministros abordaron dos temas prioritarios: el futuro del Oriente Medio y la prosperidad en la región Indo-Pacífica.