Usuarios culpan de se muerte a Jaime Bayly Jaime Bayly muerte Diego Bertie. La mañana de este 5 de agosto, la noticia sobre la muerte del actor Diego Bertie ha circulado en las redes sociales, debido a la manera en que perdió la vida. A sus 54 años, el famoso perdió la vida luego de caer de un edificio, sin embargo muchos se mostraron molestos con otro personaje tras el fallecimiento. Cabe recordar que anteriormente, el actor fue exhibido por escritor, presentador de televisión y periodista peruano naturalizado estadounidense, Jaime Bayly. En esa ocasión, el escrito reveló los gustos del actor, dejando en evidencia su homosexualidad, incluso se menciona que hubo un romance entre ambos. Culpan a Jaime Bayly de la muerte de Diego Bertie Diego Felipe Bertie Brignardello nació en Lima, Perú el 2 de noviembre de 1967. Diego era un reconocido actor de 54 años que incursionó exitosamente en el teatro, televisión y cine. Pese a ello, el intérprete tenía otra pasión: la música. Estuvo en los escenarios como parte de una agrupación “Imágenes” y también como solista, siempre ligado al género rock pop. Según el portal Tromes, tanto Bertie como Bayly fueron tendencia hace algunas semanas atrás luego de que el actor revelara sobre su supuesta relación. “Sí, fui amigo de Jaime (Bayly). Tuvimos una relación corta, fallida no fue una relación relevante, lo relevante fue lo que él hizo conmigo, escribió libros, ventiló mi intimidad”, comentó Diego Bertie.

Jaime Bayly muerte Diego Bertie: ¿Ya lo presentía? Cabe mencionar que en sus escritos, Jaime Bayly había mencionado en uno de sus artículos, sobre el revelar la homosexualidad y el miedo que él sentía de ser arrojado de un edificio. La misma en la que Diego falleció, esto desató que los internautas comenzaran a culparlo de su muerte. "¿Se arrepiente de haber publicado la novela Salsipuedes, de haber maliciado el personaje del actor Soplamocos con fama de mujeriego que, oh sorpresa, es gay en el clóset? No, por supuesto que no. ¿Recuerda con cariño o con ternura a Soplapollas? Sí, claro que sí. ¿Desea verlo? No, le da miedo verlo: cree que Soplapollas, en un ataque de ira, podría empujarlo del balcón de su edificio, o estrangularlo, o acuchillarlo", dice el escrito de Jaime.

"¿Cómo pudiste exponerlo a la fuerza?" Fue a través de su cuenta de Instagram, donde los internautas atacaron y culpan de la muerte del actor al Jaime Bayly, debido a ese comentario que publicó hace ya algunos meses. "¿POR QUÉ TENIAS QUE HACERLE DAÑO A DIEGO?, NUNCA DEBÍAS CONTAR SU INTIMIDAD COMO PERSONA, AHORA ESTARÁS CONTENTO", dijo un usuario. "La publicación que hiciste hacia Diego hace menos de un mes, donde se ve tu carencia de empatía dijiste que tenías miedo de verlo porque creías que Diego te tiraría de su edificio, y hoy es Diego el que cae", "Hasta estando tan lejos sigue haciendo daño.. no vuelvas a Perú", "¿Cómo pudiste exponerlo a la fuerza?, no eres nadie no tienes el derecho que hacer lo que hiciste", fueron algunos comentarios.

"Tu tienes la culpa de todo" Incluso Diego había dicho que su hija ya sabía sobre sus gustos: "Creo que nunca tuve la necesidad de hablarlo porque lo tenía muy claro yo. Mi hija sabe que soy gay desde que tiene 6 añitos y hubiera podido evitar decírselo, o sea toda mi familia, todos mis hijos (lo saben), yo nunca he tenido un rollo, pero nadie me puede decir: 'Oye, sal del clóset'", agregó en una entrevista. "Su carrera fue marcada por tu novela que no tenía por qué ser publicada", "Tu tienes la culpa de todo esto cabro Jaime, tu conciencia no te dejará en paz", "Lo mataste en vida cuando entró en depresión después de ventilar su vida, ahora que su cuerpo ya no está con nosotros asume las consecuencias", continuaron los mensajes.