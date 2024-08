Cerebro de los ataques del 11-S y cómplices aceptan culpabilidad; se ‘salvan’ de lo peor

Dan inesperada noticia de Khalid Shaikh Mohammed, el cerebro detrás de los devastadores ataques del 11 de septiembre de 2001.

Junto con dos de sus cómplices, Walid bin Attash y Mustafa al-Hawsawi, han aceptado declararse culpable de los atentados.

Los ataques del 11 de septiembre de 2001 dejaron cerca de 3,000 muertos en Estados Unidos.

Esta decisión fue anunciada el miércoles por el Pentágono, de acuerdo con Efe.

