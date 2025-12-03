Gobierno lanzó «Cuentas Trump» de $1.000 ¿Cómo funcionan y quiénes se benefician?
Publicado el 12/03/2025 a las 16:06
- El gobierno lanzó oficialmente las cuentas Trump como un nuevo programa de inversión para niños.
- Puede transformar la capacidad de ahorro familiar con aportes del gobierno, empleadores y donantes.
- Lo siguiente: apertura de cuentas desde 2026 y nuevas instrucciones del Tesoro.
Trump presentó oficialmente un programa nacional de cuentas de inversión destinado a menores de 18 años, cuyo objetivo es ayudar a formar capital desde los primeros años de vida.
Los niños elegibles recibirán una contribución inicial del Tesoro, y las familias podrán aportar fondos anuales adicionales.
La medida busca fortalecer la estabilidad financiera futura de los menores y ampliar el acceso a instrumentos de ahorro sencillos de administrar.
Cómo operan las cuentas Trump
Las cuentas Trump son instrumentos de inversión creados bajo la ley One Big Beautiful Bill.
Están diseñadas para cualquier menor estadounidense que no haya cumplido 18 años, y permiten abrir cuentas a partir de inicios de 2026.
Las familias podrán comenzar a realizar aportes desde el 4 de julio del mismo año.
- El programa ofrece una ventaja inicial significativa: los niños nacidos entre 2025 y 2028 recibirán 1.000 dólares del Tesoro como depósito piloto.
Además, los padres pueden contribuir hasta 5,000 dólares por año, mientras que los empleadores pueden sumar hasta 2,500 dólares anuales, sin afectar la renta imponible del trabajador.
Las inversiones deben colocarse en fondos mutuos o fondos cotizados que sigan el S&P 500 u otros índices compuestos principalmente por acciones estadounidenses.
La meta es crear crecimiento sostenido a lo largo del tiempo.
¿Cómo abrir una cuenta Trump?
Los padres o tutores deben configurar y administrar la cuenta hasta que el menor cumpla 18 años.
El Departamento del Tesoro y el IRS indicaron que se deberá utilizar el Formulario 4547 del IRS para abrir la cuenta y solicitar la contribución de $1,000 cuando corresponda.
El Tesoro enviará instrucciones en mayo de 2026 a quienes hayan solicitado cuentas financiadas por el gobierno.
Los fondos no podrán retirarse antes del año en que el menor cumpla 18 años, momento en el que pasarán a funcionar como una IRA tradicional sujeta a las reglas habituales.
Proyecciones del ahorro para niños
El Consejo de Asesores Económicos estimó que, bajo rendimientos promedio del mercado, un bebé nacido en 2026 podría acumular $303,800 a los 18 años y $1,091,900 a los 28 años si se realizan aportes máximos.
Sin aportaciones adicionales, las cuentas serían mucho más pequeñas: $5,800 a los 18 y $18,100 a los 28.
Este potencial convierte el programa en una herramienta de ahorro para niños que permite impulsar movilidad económica futura, especialmente en hogares que tradicionalmente no han tenido acceso a instrumentos de inversión.
La donación histórica de los Dell
El presidente Trump celebró una donación histórica de $6.25 mil millones de Michael y Susan Dell para financiar cuentas Trump a gran escala.
This Giving Tuesday, in honor of America’s 250th birthday, the Dell family is giving 25 MILLION American children a powerful start: a personal investment in their TRUMP ACCOUNTS, creating hope and prosperity for generations to come. 🇺🇸 pic.twitter.com/UpOQmg0CKD
— The White House (@WhiteHouse) December 3, 2025
Según la Casa Blanca, esta contribución permitirá acelerar la meta de dar a cada recién nacido una base financiera más sólida.
La propia Administración destacó que, con financiamiento completo y sin retiros, un menor podría acumular hasta $1.9 millones a los 28 años, cifra basada en estimaciones internas y aportes máximos posibles.
Qué sigue
Las familias podrán abrir cuentas a inicios de 2026.
El reto será preparar documentación, confirmar elegibilidad y entender cómo administrar correctamente la cuenta para potenciar su valor con el paso de los años.
El programa promete generar ahorros significativos para millones de menores, incluyendo muchos latinos que podrán acceder por primera vez a inversiones de largo plazo.