Gobierno lanzó «Cuentas Trump» de $1.000 ¿Cómo funcionan y quiénes se benefician?

El gobierno lanzó oficialmente las cuentas Trump como un nuevo programa de inversión para niños.

Puede transformar la capacidad de ahorro familiar con aportes del gobierno, empleadores y donantes.

Lo siguiente: apertura de cuentas desde 2026 y nuevas instrucciones del Tesoro.

Trump presentó oficialmente un programa nacional de cuentas de inversión destinado a menores de 18 años, cuyo objetivo es ayudar a formar capital desde los primeros años de vida.

Los niños elegibles recibirán una contribución inicial del Tesoro, y las familias podrán aportar fondos anuales adicionales.

La medida busca fortalecer la estabilidad financiera futura de los menores y ampliar el acceso a instrumentos de ahorro sencillos de administrar.

Cómo operan las cuentas Trump

Las cuentas Trump son instrumentos de inversión creados bajo la ley One Big Beautiful Bill.

Están diseñadas para cualquier menor estadounidense que no haya cumplido 18 años, y permiten abrir cuentas a partir de inicios de 2026.

Las familias podrán comenzar a realizar aportes desde el 4 de julio del mismo año.

El programa ofrece una ventaja inicial significativa: los niños nacidos entre 2025 y 2028 recibirán 1.000 dólares del Tesoro como depósito piloto.

Además, los padres pueden contribuir hasta 5,000 dólares por año, mientras que los empleadores pueden sumar hasta 2,500 dólares anuales, sin afectar la renta imponible del trabajador.

Las inversiones deben colocarse en fondos mutuos o fondos cotizados que sigan el S&P 500 u otros índices compuestos principalmente por acciones estadounidenses.

La meta es crear crecimiento sostenido a lo largo del tiempo.