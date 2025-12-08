Cuba denuncia que sus ciudadanos sufren persecución en EE.UU.

Cuba denuncia persecución migratoria

Trump endurece política migratoria

Cubanos temen deportaciones arbitrarias

Segun informa la agencia EFE, El Gobierno de Cuba criticó este lunes la política migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump, asegurando que los ciudadanos cubanos residentes en Estados Unidos “sufren persecución” y viven bajo un clima de temor ante posibles medidas en su contra.

En un mensaje difundido desde La Habana, las autoridades cubanas señalaron que las decisiones recientes de Washington han incrementado la incertidumbre entre los migrantes que buscan regularizar su situación en ese país.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó en su cuenta de la red social X que los cubanos instalados en Estados Unidos sienten el miedo provocado por las disposiciones migratorias de la actual Administración.

Según Rodríguez, las políticas impulsadas por el Gobierno estadounidense no solo generan preocupación entre quienes buscan estabilidad, sino que también abren la puerta a consecuencias que podrían afectar su vida cotidiana.

Riesgos y amenazas para migrantes cubanos

Los cubanos que viven en #EEUU sufren la persecución y el miedo que infunde la actual política migratoria del gobierno de ese país. No sólo enfrentan el riesgo de ser deportados de forma arbitraria. Ahora encaran la amenaza de perder o ver congeladas sus cuentas bancarias. Los… pic.twitter.com/sYoBUY2We9 — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) December 8, 2025



El ministro añadió que los cubanos residentes en Estados Unidos enfrentan no solo el riesgo de ser deportados de manera arbitraria, sino también la amenaza de perder o ver congeladas sus cuentas bancarias.

Estas declaraciones reflejan la postura del Gobierno cubano en un contexto de tensión con Washington por la evolución de las medidas migratorias aplicadas en los últimos meses.

Rodríguez sostuvo que la situación de los cubanos en Estados Unidos se agrava debido a quienes los incentivaron a migrar y posteriormente les dieron la espalda por intereses políticos y económicos.

El canciller responsabilizó a figuras que, según dijo, han utilizado a la comunidad cubana con fines electorales mientras ahora permiten que enfrente las consecuencias de políticas más restrictivas.