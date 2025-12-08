Cuba denuncia que sus ciudadanos sufren persecución en EE.UU.
Segun informa la agencia EFE, El Gobierno de Cuba criticó este lunes la política migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump, asegurando que los ciudadanos cubanos residentes en Estados Unidos “sufren persecución” y viven bajo un clima de temor ante posibles medidas en su contra.
En un mensaje difundido desde La Habana, las autoridades cubanas señalaron que las decisiones recientes de Washington han incrementado la incertidumbre entre los migrantes que buscan regularizar su situación en ese país.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó en su cuenta de la red social X que los cubanos instalados en Estados Unidos sienten el miedo provocado por las disposiciones migratorias de la actual Administración.
Según Rodríguez, las políticas impulsadas por el Gobierno estadounidense no solo generan preocupación entre quienes buscan estabilidad, sino que también abren la puerta a consecuencias que podrían afectar su vida cotidiana.
Riesgos y amenazas para migrantes cubanos
Los cubanos que viven en #EEUU sufren la persecución y el miedo que infunde la actual política migratoria del gobierno de ese país.
No sólo enfrentan el riesgo de ser deportados de forma arbitraria. Ahora encaran la amenaza de perder o ver congeladas sus cuentas bancarias.
Los… pic.twitter.com/sYoBUY2We9
— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) December 8, 2025
El ministro añadió que los cubanos residentes en Estados Unidos enfrentan no solo el riesgo de ser deportados de manera arbitraria, sino también la amenaza de perder o ver congeladas sus cuentas bancarias.
Estas declaraciones reflejan la postura del Gobierno cubano en un contexto de tensión con Washington por la evolución de las medidas migratorias aplicadas en los últimos meses.
Rodríguez sostuvo que la situación de los cubanos en Estados Unidos se agrava debido a quienes los incentivaron a migrar y posteriormente les dieron la espalda por intereses políticos y económicos.
El canciller responsabilizó a figuras que, según dijo, han utilizado a la comunidad cubana con fines electorales mientras ahora permiten que enfrente las consecuencias de políticas más restrictivas.
Cuba denuncia persecución tras nuevas restricciones
La crítica llega pocos días después de que el Gobierno de Trump anunciara, el 2 de diciembre, la suspensión de todas las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de 19 países incluidos en una prohibición de viajes, lista en la que figura Cuba junto a Venezuela, Haití y Somalia.
La suspensión afecta trámites de residencia permanente, procesos de naturalización, casos de asilo y revisiones de tarjetas de residencia, así como otros procedimientos supervisados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.
Como resultado, múltiples entrevistas programadas y ceremonias de naturalización han sido canceladas, lo que ha generado demoras adicionales y mayor incertidumbre entre los solicitantes afectados.
La Administración republicana ordenó una revisión rigurosa de las green cards pertenecientes a ciudadanos de los 19 países señalados, medida que se suma a un paquete más amplio de restricciones implementadas en los últimos meses.
Medidas, recortes y contexto migratorio
Además, el Gobierno anunció recortes en beneficios fiscales reembolsables como el crédito por hijos y el crédito de ingreso por trabajo, argumentando que estos programas se otorgan a inmigrantes que reciben más de lo que aportan.
La Casa Blanca justificó estas decisiones como parte de una estrategia para controlar el flujo migratorio y revisar la asignación de beneficios públicos en un contexto que calificó como de alta presión fiscal.
Estas medidas fueron adoptadas durante una etapa de creciente represión migratoria y tras incidentes recientes de seguridad nacional que intensificaron el debate interno sobre los sistemas de control fronterizo.
Entre los hechos mencionados destaca el tiroteo de dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, atribuido a un ciudadano afgano con estatus de asilo, lo que impulsó nuevas discusiones sobre los mecanismos de revisión aplicados por las autoridades.
Detenciones y reacciones ante operativos de ICE
El anuncio de restricciones migratorias y las declaraciones de la Casa Blanca forman parte de una política más estricta que ha sido uno de los pilares del Gobierno de Donald Trump desde su llegada al poder.
En este contexto, los migrantes procedentes de los países incluidos en la prohibición de viajes han visto aumentar las barreras para acceder a beneficios legales y avanzar en sus procesos administrativos.
La tensión también se refleja en los operativos realizados por el Servicio de Inmigración y Aduanas, que han mostrado un incremento significativo durante la actual administración.
Según datos difundidos por NBC News, ICE detuvo a más de 75.000 personas sin historial penal durante los primeros nueve meses del Gobierno de Trump, cifra que ilustra la magnitud del endurecimiento migratorio.
Escenario incierto para ciudadanos cubanos
El reporte indica que estas detenciones se llevaron a cabo en el marco de redadas migratorias que han generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes.
Las autoridades cubanas sostienen que este panorama afecta de manera directa a sus ciudadanos y refuerza su denuncia sobre el trato que reciben en territorio estadounidense.
El Gobierno de Cuba insiste en que estas medidas tienen repercusiones sociales, económicas y legales que colocan a los migrantes en una posición de vulnerabilidad frente a decisiones unilaterales.
Las declaraciones de La Habana se suman a un clima de crecientes fricciones entre ambos países, que mantienen posturas opuestas en torno a la migración, la seguridad nacional y el tratamiento de las comunidades migrantes.