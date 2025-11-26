Cuba señala que EE.UU. podría cometer un ‘crimen internacional’ en Venezuela
Publicado el 11/25/2025 a las 19:51
- Cuba acusa plan militar
- Tensión aumenta alrededor Venezuela
- Washington despliega fuerza naval
Segun informa la agencia EFE, El Gobierno de Cuba denunció este martes que Estados Unidos busca el derrocamiento violento del presidente venezolano, Nicolás Maduro, mediante operaciones militares que aumentarían la tensión regional.
La advertencia fue hecha pública por el canciller Bruno Rodríguez, quien acusó a Washington de promover una escalada militar en Caracas.
Rodríguez afirmó que estas acciones podrían constituir un “crimen internacional de primer orden” si avanzan hacia una intervención armada.
El funcionario señaló que la situación representa un riesgo grave para la estabilidad hemisférica.
Escalada militar de Estados Unidos en el Caribe
Según Cuba, Estados Unidos mantiene desde hace dos meses un despliegue militar de gran escala en aguas del mar Caribe cercanas a Venezuela.
Washington sostiene que su operación tiene el objetivo de combatir el narcotráfico en la región.
La campaña, iniciada en septiembre, ha incluido el bombardeo de lanchas de civiles presuntamente vinculadas al tráfico ilícito de drogas.
Cuba afirma que estos ataques se extendieron al Pacífico y dejaron más de ochenta personas muertas.
Cuba alerta intervención ante poder militar estadounidense
El canciller cubano calificó la campaña estadounidense como una acción injustificable.
Señaló que el argumento antinarcóticos es una “mentira insostenible”.
Aseguró que el despliegue con grandes medios navales demuestra que el objetivo real sería buscar una intervención en Venezuela.
Advirtió que la operación podría provocar un número incalculable de muertes e inestabilidad regional.
Tensión aérea y cancelación de vuelos a Venezuela
La preocupación aumentó luego de que varias aerolíneas cancelaran vuelos a Venezuela desde el sábado.
Las cancelaciones ocurrieron tras un aviso internacional de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.
La alerta instó a extremar precauciones al sobrevolar Venezuela y zonas del mar Caribe.
El aviso coincidió con el incremento de tensiones y operaciones militares estadounidenses.
Preocupación regional por acciones de Washington
Cuba sostiene que estas alertas forman parte de un clima de presión generado por Estados Unidos.
La isla afirma que las medidas buscan aislar a Venezuela mediante la idea de un país inestable por amenazas externas.
Según La Habana, cualquier intento de justificar acciones militares a través de advertencias de seguridad es parte de un patrón hostil.
El gobierno cubano aseguró que evitar un escenario explosivo es esencial para la estabilidad diplomática.
Cuba alerta intervención en apoyo a Maduro
El canciller venezolano, Yván Gil, compartió una carta enviada por el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.
En la misiva, Díaz-Canel expresó apoyo a Maduro y aseguró que Caracas “saldrá victoriosa” frente a “nuevas amenazas imperiales”.
El mensaje llegó en medio del aumento de advertencias sobre el despliegue militar estadounidense en el Caribe.
Cuba afirmó que seguirá denunciando cualquier intento de intervención que amenace la soberanía venezolana.