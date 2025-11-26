Cuba señala que EE.UU. podría cometer un ‘crimen internacional’ en Venezuela

Cuba acusa plan militar

Tensión aumenta alrededor Venezuela

Washington despliega fuerza naval

Segun informa la agencia EFE, El Gobierno de Cuba denunció este martes que Estados Unidos busca el derrocamiento violento del presidente venezolano, Nicolás Maduro, mediante operaciones militares que aumentarían la tensión regional.

La advertencia fue hecha pública por el canciller Bruno Rodríguez, quien acusó a Washington de promover una escalada militar en Caracas.

Rodríguez afirmó que estas acciones podrían constituir un “crimen internacional de primer orden” si avanzan hacia una intervención armada.

El funcionario señaló que la situación representa un riesgo grave para la estabilidad hemisférica.

Escalada militar de Estados Unidos en el Caribe

Según Cuba, Estados Unidos mantiene desde hace dos meses un despliegue militar de gran escala en aguas del mar Caribe cercanas a Venezuela.

Washington sostiene que su operación tiene el objetivo de combatir el narcotráfico en la región.

La campaña, iniciada en septiembre, ha incluido el bombardeo de lanchas de civiles presuntamente vinculadas al tráfico ilícito de drogas.

Cuba afirma que estos ataques se extendieron al Pacífico y dejaron más de ochenta personas muertas.