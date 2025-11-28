Cuauhtémoc Blanco critica con todo al Tri

Cuauhtémoc Blanco criticó la reacción de los jugadores de la Selección Mexicana ante los abucheos recientes.

Cuauhtémoc Blanco habló sin rodeos sobre los recientes abucheos hacia la Selección Mexicana y cuestionó la actitud de los jugadores por cómo han reaccionado ante las críticas.

El exdelantero del América y referente histórico del Tri asistió a la entrega del Premio Nacional del Deporte 2025 y ahí fue consultado por la polémica generada en los duelos ante Paraguay en Texas y ante Uruguay en Torreón.

El ahora diputado por Morena fue contundente al señalar que la afición tiene derecho a exigir y a manifestarse cuando el equipo no rinde.

“Si das un mal partido, pues la gente paga un boleto por ver ganar a la Selección Mexicana. Están en todo su derecho”, dijo.

“Tienes que aguantarte”: el mensaje directo

Blanco enfatizó que él habría reaccionado de manera diferente: “Si me hubieran abucheado, hubiera visto qué cosas estoy haciendo mal para mejorarlas”.

Sus declaraciones llegan en un momento de evaluación interna dentro del combinado nacional, que aún ajusta detalles de cara a la Copa del Mundo 2026 y que ha encarado cierres de partido complicados en recientes amistosos.

La postura de la Federación: balance positivo pese a la presión

Aunque Blanco puso el foco en la responsabilidad individual de los jugadores, desde la Federación Mexicana de Futbol la lectura fue distinta. Ivar Sisniega, presidente ejecutivo del organismo, evitó entrar en la polémica de los abucheos, pero sí defendió el trabajo realizado en el último año.

Sisniega afirmó que el Tri tuvo un desempeño favorable en 2025, destacando triunfos en la Nations League y la Copa Oro.

Subrayó que el cierre de año estaba diseñado para enfrentar rivales de alto nivel y que la prioridad era permitir a Javier Aguirre probar jugadores en escenarios adversos.

Según explicó, esa era la intención al programar encuentros ante selecciones exigentes, incluso si el resultado no siempre favorecía al equipo mexicano.

El sorteo del Mundial y la planeación para 2026

El directivo también resaltó la relevancia del sorteo mundialista que se aproxima y la manera en que influirá en la preparación inmediata del Tri rumbo al 2026.

Señaló que los rivales que le toquen a México determinarán qué selecciones buscarán enfrentar en los últimos amistosos previos al torneo.

Mientras tanto, las palabras de Blanco dejaron eco en la conversación pública: para él, los jugadores deben asumir la crítica como parte inherente del deporte.

Su postura contrasta con la visión institucional, que apuesta por mantener estabilidad y lectura positiva del proceso. En ambos frentes queda claro que el Tri cierra el año bajo la lupa y con un debate abierto sobre su rendimiento y carácter frente a la presión.

