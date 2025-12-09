Buscar
Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.
Inicio » Deportes » Cuauhtémoc Blanco se encara y golpea a portero de Chivas en juego de leyendas

Cuauhtémoc Blanco se encara y golpea a portero de Chivas en juego de leyendas

La grabación viral muestra a Cuauhtémoc Blanco golpeando al portero Sergio Hernández durante el Clásico de Leyendas en Texas.
Por 
2025-12-09T16:02:36+00:00
Suscríbete a Nuestro Boletín
Recibe por email las noticias más destacadas

Publicado el 12/09/2025 a las 11:02

Una grabación del Clásico Nacional de Leyendas entre América y Chivas en McAllen, Texas, muestra a Cuauhtémoc Blanco propinando un puñetazo en el rostro del portero Sergio Hernández, gesto que generó conmoción en redes sociales.

La agresión ocurrió tras un leve empujón de Hernández al ex mediocampista, quien bloqueaba la visibilidad en el área. Blanco respondió con un golpe directo al rostro, provocando la caída inmediata del arquero.

Juego detenido y tensión en el campo

El partido fue suspendido varios minutos mientras jugadores de Chivas encaraban a Blanco y defendían a su compañero. Hernández se recuperó del golpe y pudo continuar.

Minutos después, Blanco se acercó al guardameta para disculparse y tenderle las manos para ayudarlo a levantarse.

Chivas ganó 3-2, en un duelo que reunió a figuras como Adolfo “Bofo” Bautista.

No es un caso aislado

Cuauhtémoc Blanco protagoniza agresión en Clásico de Leyendas
Cuauhtémoc Blanco protagoniza agresión en Clásico de Leyendas / Foto: mezcalent

No es la primera agresión en un partido de leyendas. En octubre, Blanco también golpeó a Alberto “Venado” Medina durante un clásico disputado en Tijuana.

Durante su carrera profesional, Blanco fue protagonista de episodios de violencia, expulsiones y discusiones frecuentes con árbitros. Su temperamento era tan conocido como su talento.

La polémica lo sigue en política

Cuauhtémoc Blanco protagoniza agresión en Clásico de Leyendas
Cuauhtémoc Blanco protagoniza agresión en Clásico de Leyendas / Foto: mezcalent

Hoy como diputado federal, Blanco ha enfrentado acusaciones públicas, conflictos políticos, señalamientos de corrupción y ausencias recurrentes en el Congreso, factores que han deteriorado su imagen ante la opinión pública.

Te puede interesar: Así quedaron los grupos del Mundial 2026

Etiquetas: , ,
Artículo relacionado
Regresar al Inicio
Artículos Relacionados
Argentina, Messi

¿Hasta dónde llegará Messi? Su ruta en el Mundial 2026
champions league

Champions League: lo imperdible de la Jornada 6

Mbappé es duda para el duelo de Champions contra el Manchester City
Salah

Salah estalla contra Liverpool y deja abierta su posible salida
xabi alonso

Xabi Alonso frena el regreso de Mastantuono