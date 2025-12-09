Cuauhtémoc Blanco se encara y golpea a portero de Chivas en juego de leyendas

La grabación viral muestra a Cuauhtémoc Blanco golpeando al portero Sergio Hernández durante el Clásico de Leyendas en Texas.

Una grabación del Clásico Nacional de Leyendas entre América y Chivas en McAllen, Texas, muestra a Cuauhtémoc Blanco propinando un puñetazo en el rostro del portero Sergio Hernández, gesto que generó conmoción en redes sociales.

La agresión ocurrió tras un leve empujón de Hernández al ex mediocampista, quien bloqueaba la visibilidad en el área. Blanco respondió con un golpe directo al rostro, provocando la caída inmediata del arquero.

Juego detenido y tensión en el campo

🔴 Sale a la luz video en el que Cuauhtémoc Blanco golpea a ex portero de Chivas en partido de leyendas Cuauhtémoc Blanco protagonizó un nuevo altercado en pleno Clásico de Leyendas al golpear en la cara a Sergio Rodríguez, ex-portero de Chivas, tras una jugada polémica. El… pic.twitter.com/QtsfjBUApO — Azucena Uresti (@azucenau) December 8, 2025

El partido fue suspendido varios minutos mientras jugadores de Chivas encaraban a Blanco y defendían a su compañero. Hernández se recuperó del golpe y pudo continuar.

Minutos después, Blanco se acercó al guardameta para disculparse y tenderle las manos para ayudarlo a levantarse.

Chivas ganó 3-2, en un duelo que reunió a figuras como Adolfo “Bofo” Bautista.

No es un caso aislado

No es la primera agresión en un partido de leyendas. En octubre, Blanco también golpeó a Alberto “Venado” Medina durante un clásico disputado en Tijuana.

Durante su carrera profesional, Blanco fue protagonista de episodios de violencia, expulsiones y discusiones frecuentes con árbitros. Su temperamento era tan conocido como su talento.

La polémica lo sigue en política

Hoy como diputado federal, Blanco ha enfrentado acusaciones públicas, conflictos políticos, señalamientos de corrupción y ausencias recurrentes en el Congreso, factores que han deteriorado su imagen ante la opinión pública.

