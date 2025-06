Cuatro tornados golpean al sur de Minneapolis.

Cuatro tornados pequeños fueron confirmados en el condado de Carver, Minnesota, durante la madrugada del domingo 29 de junio, despertando a residentes con el sonido de las sirenas de alerta mientras la región enfrentaba tormentas intensas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Twin Cities, los tornados ocurrieron entre las 12:15 y las 12:45 a.m. hora local. Mike Griesinger, pronosticador jefe de la oficina, detalló que los vientos alcanzaron entre 80 y 90 millas por hora.

Aunque se trató de tormentas de corta duración, dejaron daños en al menos una estructura y afectaron principalmente árboles en la zona.

Así lo informó USA TODAY.

