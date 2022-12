Por su parte, la escuadra verdeamarela no tuvo problema alguno para vencer a Corea del Sur 4 goles a 1. Hace mucho tiempo que no se veía a un Brasil tan dominante en todas sus líneas. Irónicamente, Neymar no es el jugador que más destaque entre sus compañeros, pues si por algo se han destacado los amazónicos es por su juego de conjunto, lleno de magia y goles inolvidables.

En primer lugar, se llevará a cabo el duelo entre Croacia, actual subcampeón del mundo, y Brasil, el favorito por muchos para alzar la copa. Ese mismo día, Messi y compañía se medirán a Holanda. Un día después, la sorprendente Marruecos se medirá a Portugal, con la duda si Cristiano Ronaldao jugará desde un inicio, y un duelo esperado por los amantes del futbol: Inglaterra vs Francia. De acuerdo con Los Ángeles Times, los partidos serán transmitidos en EEUU por Telemundo y Fox Sports a las 7 y 11 am tanto el viernes como el sábado.

De acuerdo con información de The Associated Press, desde horas antes de su duelo contra Suiza en los octavos de final, se decidió que Cristiano Ronaldo iría a la banca, y por ende, cedería el gafete de capitán, aunque tal parece que a Portugal le resultó mejor al golear 6 a 1 a los suizos. Ambas escuadras tienen todo para ganar y nada por perder y ningún equipo quisiera topárselos en semifinales (Archivado como:¿Cómo se jugarán los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022?).

El duelo que da por terminada esta ronda: Inglaterra vs Francia

Cuartos de final del Mundial de Qatar 2022: Para muchos, del ganador de este partido sale el próximo campeón. Con 12 goles marcados hasta el momento, y un juego vertical que ha conquistado a muchos, la selección inglesa no está dispuesta a dejar escapar la oportunidad de echar fuera al actual campeón y coronarse como no lo ha hecho desde 1966.

Les Bleus tienen en sus filas al goleador del torneo, Kylian Mbappé, en su mejor versión y con un aliado inesperado, Olivier Giroud, a falta de Karim Benzema, que quedó fuera por lesión días antes de que iniciara esta competencia. Los franceses tienen de su parte que sobre ellos no hay tanta presión al haberse coronado recientemente en Rusia 2018 y por no contar con varios jugadores de renombre lesionados (Con información de LA Times, AS, Marca y The Associated Press).