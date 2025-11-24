Buscar
¡Liguilla definida! Así se jugarán los cuartos del Apertura 2025

¡Liguilla definida! Así se jugarán los cuartos del Apertura 2025

Llaves listas para la Liguilla: Quedaron definidos los cruces de cuartos de final del Apertura 2025
Por 
2025-11-24T15:17:11+00:00
Foto: EFE

Publicado el 11/24/2025 a las 10:17

Ya quedaron listas las llaves de cuartos de final del Torneo Apertura 2025. Toluca, líder general, se enfrenta al sorpresivo Juárez, mientras que clásicos y duelos de alto voltaje también destacan en esta ronda.

TOLUCA (1) vs (8) JUÁREZ

  • Toluca fue líder; Juárez, el último en clasificar
  • Nunca se han enfrentado en Liguilla, pero Toluca ganó 3-0 en repechaje del Apertura 2022
  • En fase regular de aquel torneo, también ganó Toluca 0-2
Liguilla Apertura 2025: así quedan los cuartos de final
Liguilla Apertura 2025: así quedan los cuartos de final / Foto: EFE

TIGRES (2) vs (7) TIJUANA

  • Se enfrentaron en semifinales del Clausura 2017: Tigres ganó 4-0 global
  • En este torneo, Tigres venció 2-0 en Jornada 15
  • Gignac y Ángel Correa marcaron en ese duelo
Liguilla Apertura 2025: así quedan los cuartos de final / Foto: EFE

CRUZ AZUL (3) vs (6) CHIVAS

  • Tres cruces en Liguilla: Chivas ganó 2, Cruz Azul 1
  • El único triunfo de la Máquina fue en Verano 1999
  • En la Jornada 7 del Apertura 2025, Cruz Azul ganó 1-2 en Guadalajara
Hormiga, Goleo, Goles,
Liguilla Apertura 2025: así quedan los cuartos de final / Foto: EFE

AMÉRICA (4) vs (5) MONTERREY

  • Será la 8ª vez que se enfrentan en Liguilla
  • Monterrey ha ganado 4 de las 7 series, incluida una en cuartos (Apertura 2009)
  • En la fase regular empataron 2-2 en el BBVA; América remontó en los últimos 10 minutos
Liguilla Apertura 2025: así quedan los cuartos de final
Liguilla Apertura 2025: así quedan los cuartos de final / FOTO: EFE

Así queda el cuadro de cuartos:

  • Toluca vs Juárez

  • Tigres vs Tijuana

  • Cruz Azul vs Chivas

  • América vs Monterrey

