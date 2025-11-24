¡Liguilla definida! Así se jugarán los cuartos del Apertura 2025
Llaves listas para la Liguilla: Quedaron definidos los cruces de cuartos de final del Apertura 2025
Por Alfredo Suárez2025-11-24T15:17:11+00:00
Ya quedaron listas las llaves de cuartos de final del Torneo Apertura 2025. Toluca, líder general, se enfrenta al sorpresivo Juárez, mientras que clásicos y duelos de alto voltaje también destacan en esta ronda.
TOLUCA (1) vs (8) JUÁREZ
- Toluca fue líder; Juárez, el último en clasificar
- Nunca se han enfrentado en Liguilla, pero Toluca ganó 3-0 en repechaje del Apertura 2022
- En fase regular de aquel torneo, también ganó Toluca 0-2
TIGRES (2) vs (7) TIJUANA
- Se enfrentaron en semifinales del Clausura 2017: Tigres ganó 4-0 global
- En este torneo, Tigres venció 2-0 en Jornada 15
- Gignac y Ángel Correa marcaron en ese duelo
CRUZ AZUL (3) vs (6) CHIVAS
- Tres cruces en Liguilla: Chivas ganó 2, Cruz Azul 1
- El único triunfo de la Máquina fue en Verano 1999
- En la Jornada 7 del Apertura 2025, Cruz Azul ganó 1-2 en Guadalajara
AMÉRICA (4) vs (5) MONTERREY
- Será la 8ª vez que se enfrentan en Liguilla
- Monterrey ha ganado 4 de las 7 series, incluida una en cuartos (Apertura 2009)
- En la fase regular empataron 2-2 en el BBVA; América remontó en los últimos 10 minutos
Así queda el cuadro de cuartos:
-
Toluca vs Juárez
-
Tigres vs Tijuana
-
Cruz Azul vs Chivas
-
América vs Monterrey
