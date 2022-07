Luego, en 2020, MundoNow obtuvo ocho nominaciones y ganó dos Premios Emmy en su segunda participación en el histórico evento. Debido a la pandemia del coronavirus, la celebración fue virtual, y los méritos llegaron en las categorías de On camera talent/ Reporter Investigative y en Interview/Discussion.

Un 2022 por todo lo alto

En esa oportunidad, las categorías en las que resultamos galardonados fueron Director – Short Form Content, Informational/Instructional, Editor – Short Form Content, Talent – Reporter – Live, Investigative Report – Single Report, News Feature – Light Feature (Single Report), Best Cultural Video y Director of the Year.

Y seguimos cosechando éxitos. En la cuarta participación consecutiva, los Premios Emmy, que otorga la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión (NATAS, por sus siglas en inglés), reconocieron este 2022 con ocho estatuillas el trabajo de MundoNow en las categorías: Documentary – Topical (2), Commercial Campaign, Director – Short Form Content, Editor – Short Form Content, Talent – Reporter Investigative, Talent – Program Host / Moderator / Correspondent y en Investigative Report – Single Report. De esta forma, nuestro medio ha conquistado 24 premios en total hasta ahora con la fiel convicción de seguir informando de la mejor manera posible a toda la comunidad.