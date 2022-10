La popular conductora mexicana ha decidido no sólo conquistar Youtube, sino también expandir su contenido en diferentes plataformas, particularmente por servicio de suscripción. Ante la incógnita de saber ¿Cuánto gana Lizbeth Rodríguez por su Onlyfans?, te contamos los detalles.

“Estoy abierta a colaboraciones con muchas personas”

Tan solo hace un par de semanas, la mexicana decidió ofrecer más detalles de su cuenta de Onlyfans a través de un video de preguntas y respuestas que publicó en su canal de Youtube, el cual supera los 12 millones de seguidores hasta el momento.

Le cuestionaron a Lizbeth Rodríguez si haría colaboraciones para la página azul (Onlyfans) y ella respondió: “Si, obviamente yo tendría que hacerlo con alguien especial y particular, porque si no me metería en un problema. Estoy abierta a colaboraciones con muchas personas”.

Da click aquí para ver el mencionado video de Lizbeth Rodríguez: https://www.youtube.com/watch?v=LeBvRvPcb8M&t=184s